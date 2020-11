Thorsnes sendte Avaldsnes til semifinalen i cupen

Maren Mjelde og Elise Thorsnes (til høyre) under trening med Norges kvinnelandslag i fotball på Lillestrøm i midten av september. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB. Foto: (NTB scanpix)

En tidlig scoring av landslagsspiller Elise Thornes gjorde at Avaldsnes vant 1-0 over Arna-Bjørnar og er klare for semifinalen i cupen.

13 minutter av 1. omgang var spilt da hjemmelaget tok ledelsen i tirsdagens kvartfinale. Elise Thorsnes vant ballen høyt i banen, Andrea Nordheim overtok den og kom seg til et skudd som det ble gitt retur på. Den tok Thornes seg av til 1-0 for Avaldsnes. Stllingen sto seg også til pause. Arna-Bjørnar hadde også et par gode sjanser før hvilen og kunne fort ha scoret også de. Avaldsnes var det beste laget etter pause og vant fortjent. Avaldsnes er nummer tre i Toppserien og er garantert medalje. Med maksimal flyt kan laget også ta gull. De startet cupkampen mot Arna-Bjørnar med samme lag som slo Klepp 3-0 i siste serierunde. Kvartfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg spilles tirsdag kveld. Onsdag spilles kvartfinalene mellom Sandviken – Røa og Stabæk – Vålerenga. (©NTB)

