Thorsnes tar ny sesong i Australia

Landslagsprofilen Elise Thorsnes (31) runder av sesongen i LSK Kvinner tidlig. Hun skal spille for Canberra United i den australske fotballigaen.

Thorsnes spilte for Canberra-laget også i 2017/18-sesongen. Da scoret hun seks mål på ni kamper.

Canberra United melder på sitt nettsted at 31-åringen fra Leikanger har skrevet under for klubben som gjestespiller i 2019/20-sesongen, som starter i oktober.

– Jeg gleder meg veldig over muligheten til å spille i Australia igjen. Jeg hadde en flott tid i Canberra da jeg spilte der for to år siden, og jeg kan knapt vente på å komme tilbake å spille sammen med noen av mine gamle lagkamerater igjen, sier Thorsnes.

Denne sesongen har Thorsnes spilt 18 seriekamper og scoret åtte mål for LSK Kvinner.

Canberra United endte nest sist (8.-plass) i australske W-league sist sesong.

