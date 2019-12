Thorstvedt har tatt Eliteserien med storm: - Han hadde vinnerskallen tidlig

Kristian Thorstvedt var på vei til collegefotball i USA da karrieren tok en real U-sving. Nå er 20-åringen kåret til årets unge spiller etter en forrykende debutsesong.

STAVANGER (Nettavisen): «Hallå! Har du ventet lenge?».

Kristian Thorstvedt kommer hastende inn i klubblokalene etter en forsinket Viking-trening. Ikledd topplue og med en svær pappeske under armen har han nettopp gjort unna en av de siste treningene før cupfinalen mot Haugesund.

Pappesken viser seg å være fylt med flunkende nye fotballsko som skal benyttes på Ullevaal stadion, men nytt skotøy er ikke det eneste midtbanespilleren kan ta med seg hjem til leiligheten i Stavanger.

Unggutten har hatt en svært imponerende debutsesong i Eliteserien, og er kåret til årets unge spiller i Nettavisen - med det synlige beviset det medfører.

Mens vi overrekker prisen til Thorstvedt og beveger oss ned på kunstgresset i hans egen lekegrind, er han nøye på å trekke fram flere unge spillere i Eliteserien som også var kandidater til prisen.

Han nevner både Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Emil Bohinen (Stabæk) og Håkon Evjen (Bodø/Glimt) som spillere som har imponert denne sesongen, og mens vi beveger oss inn igjen i varmen på Viking stadion forteller den lystige 20-åringen om veien fra Vikings småguttelag, via ungdomsfotball i Stabæk og frem til debuten på seniornivå i Stavanger.

Thorstvedt brukte barneårene på spissplass, og understreker at det var da han utviklet både nese for mål og avslutningsegenskaper som gjør at han har blitt en målfarlig midtbanespiller i dag.

Etter at familien flyttet til Bærum ble han i likhet med Tobias Børkeeiet, Ola Brynhildsen og Emil Bohinen en del av den gylne 99-årgangen.

En telefon til Viking-trener Bjarne Berntsen sørget til slutt for at han fikk prøve seg på A-lagstrening med Stavanger-klubben, og siden har han ikke sett seg tilbake.

- Det har vært en kul reise, med både «ups and downs», forteller han trygt plassert i en stol i administrasjonsdelen på SR-Bank Arena.

PRISVINNER: Kristian Thorstvedt med det synlige beviset på at han vinner Nettavisen-prisen som årets unge spiller i Eliteserien 2019. Foto: Adrian Richvoldsen (Nettavisen)

Her kan du se alle Eliteserie-målene til Thorstvedt denne sesongen:

Spilte for bestefaren sin

Ti mål og to målgivende er fasit i Eliteserien i det som er Thorstvedts første sesong på det øverste nivået i Norge.

20-åringen, som ble kåret til årets gjennombrudd i OBOS-ligaen forrige sesong, er igjen ydmykt opptatt av at det er flere unge spillere som hadde fortjent NA-prisen like mye som ham.

12 målpoeng fra en indreløperrolle er imidlertid kruttsterkt fra en spiller som så å si hadde lagt proffdrømmen på hylla og var klar for collegefotball i USA for ikke mange år siden etter en periode i Stabæk som var preget av både opp- og nedturer.

For som med så mange andre, var det ikke gitt at Thorstvedt skulle bli fotballspiller på heltid.

Han er sønn av tidligere Spurs-keeper Erik Thorstvedt, og den tidligere keeperkjempen uttaler til Nettavisen at sønnen var sent utviklet og at han slet da han var yngre.

Én ting som imidlertid alltid har vært ved Kristian Thorstvedt, er mentaliteten.

Når Nettavisen ber Erik trekke fram en spesiell historie han husker fra sønnens oppvekst med fotball, bruker han ikke lang tid på å nevne en turnering som ble spilt samtidig som Kristians bestefar gikk bort.

- Det var en turnering med Viking der de gikk på et litt overraskende tap og var litt ute av det. Så døde faren min. Da jeg vekket Kristian på søndag morgen måtte jeg fortelle at bestefaren hans var død. Da ble han veldig lei seg, men bestemte seg for at han skulle han spille for bestefar. Da var han helt fantastisk i turneringen, dunket inn sinnssykt mange mål og ble kåret til turneringens beste spiller. Det er en både fin og litt trist sak, sier pappa Erik.

- Jaja, jeg husker det, sier Kristian før nærmest en brøkdel av den overnevnte historien er gjenfortalt.

- Jeg husker den turneringen faktisk. Jeg var utrolig lei meg da bestefar gikk bort, men vi hadde en turnering å spille og jeg følte jeg måtte hjelpe laget og bidra der, forteller han.

- Det blir jo klisjé å si, men jeg ville på en måte spille for bestefar.

FØLGER MED: Erik Thorstvedt følger nøye med Kristians karriere. Her fra kampen mellom Viking og Lillestrøm. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Jeg er ikke sjokkert

Erik Thorstvedt påpeker at sønnen i barneårene til tider slet, og at han jobbet ekstra hardt som følge av at han var såpass sent utviklet.

TV 2-profilen, som understreker at det er stor stas som far å se sønnen nå prege Eliteserien, sier at Kristian på et tidspunkt var en gutt som spilte mot menn, men legger til at det også kan være en fordel å være sent utviklet fordi man da må jobbe enda hardere.

Hovedpersonen selv sier han skjøt i været da han rundet 18 år, og at han vokste rundt 10 centimeter på et halvt år.

Nå rager han godt over 185 centimeter over bakken, og høyden er også en viktig faktor med tanke på at han anses som en svært habil duellspiller som ofte scorer mål på hodet inne i boksen.

- Jeg løper ganske mye. Jeg er ikke den raskeste, men dekker mange meter til å være så høy. Jeg ønsker å være en duellspiller som vinner mye hodedueller. Det jeg har lyst til å utvikle er det du ser hos Martin Ødegaard og de beste spillerne på siste tredjedel, nemlig å finne den siste pasningen og få de assistene, er Thorstvedts egen bedømming av egne ferdigheter.

HYSJ: Thorstvedt avsluttet Eliteserie-sesongen med å score to mål mot Brann. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Eurosport-ekspert Joacim Jonsson har fulgt Eliteserien med argusøyne denne sesongen.

Han omtaler Thorstvedt som en «ekstremt klok spiller som nesten ikke setter en fot feil». Svensken legger til at han ikke er sjokkert over at unggutten tok nivået såpass raskt, men at det likevel har tatt ham litt på senga.

- Litt overrasket er jeg, men jeg er ikke sjokkert for han viste allerede i fjor at han er en god spiller, og jeg synes det er morsomt med slike saker som med Kristian, sier han til Nettavisen.

- Jeg skal ikke si at han tok bakveien, for han har spilt for den gode 99-årgangen til Stabæk, men han var aldri blant de mest fremtredende der. Stabæk-miljøet regnet jo med at det det ikke ble noen toppspiller ut av ham, og han var jo på vei til USA med studier. Han tenkte kanskje at det ikke ble toppfotball på ham, men så har han gått bakveien med prøvespill hos Viking, hvor han imponerte. Deretter har han grepet sjansen med begge hendene. Hele historien er jo herlig, og det viser «stayerevnen» og evnen til ikke å gi opp.

EKSPERT: Eurosport-ekspert Joacim Jonsson er en av dem som har latt seg imponere av Thorstvedt denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Sparket ned Viking-legende på trening

En annen som kjenner Thorstvedt godt og som har godt belegg for å uttale seg om Viking-spilleren, er Christer Corneliussen.

Han var 20-åringens hovedtrener fra han ni til han var 14 år, og understreker at det først og fremst er antall nedlagte treningstimer som gjør at denne sesongens beste unge spiller virkelig har slått ut i full blomst.

- I tillegg til det, har han alltid hatt en enorm nese for mål. Han har skutt fra alle typer kanter, så det at han har spisskompetanse på å score er det ingen tvil om at kommer fra starten av karrieren. Jeg ser den samme typen nå som jeg så da han var ni-ti år, forteller han.

Corneliussen nevner også det store hatet Thorstvedt har når det kommer til å tape.

- Det jeg husker best er egentlig hvor ekstremt sint og oppgitt han ble, at han hadde den vinnerskallen så tidlig og at han rev av seg Tottenham-luen sin og trampet på den når det gikk imot, forteller han til Nettavisen.

Hovedpersonen selv flirer godt når han hører sin tidligere treners gjengivelse. For det er ingen tvil om vinnerinstinktet til Thorstvedt.

Under U20-VM bikket det kanskje også litt over da han etter tapet mot New Zealand slaktet eget lag, og måtte stå skolerett foran lagkameratene under middagen etter kampen.

Nå i ettertid erkjenner han at det ikke var bra, spesielt ettersom han startet kampen på benken. Han forteller at utblåsningen gjorde at han valgte å reise seg opp under lagmiddagen for å unnskylde overfor sine lagkamerater.

- Bør det være rom for å si ifra slik, eller føler du det ble så forsterket fordi du startet kampen på benken?

- Du ser jo profiler i Eliteserien som Gauseth, som går ut og skjeller ut laget sitt. Hadde det vært en fyr som kom inn de siste 15 og sa «Fy faen, i dag var vi drittdårlig», så hadde det vært en litt annen sak. Men det var ikke det jeg ville fram til, for jeg visste hvor sykt bra vi var. Jeg ble så lei meg og skuffet, så da tok følelsene overhånd og jeg smelte litt hardt.

SPISSDUO: Thorstvedt spilte U20-VM sammen med blant andre Erling Braut Haaland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Noen ganger klarer han imidlertid ikke å kontrollere følelsene fordi viljen til å vinne er så stor. Han sier selv det «ikke er en bra greie» at det kan svartne fullstendig for ham, men påpeker at det er noe han jobber med den dag i dag.

- Jeg har fortsatt noe av det i meg, men jeg prøver å jobbe med det. Jeg mener jo det er en positiv greie at du har så sykt lyst til å vinne at du gir alt, men det handler om å finne den balansegangen med å ha vinnermentalitet, men ikke la det bikke over. Det har skjedd et par ganger på trening... sier han før han fortsetter.

- Jeg husker en situasjon i fjor der vi spilte på trening, og så ble jeg taklet og mente det var straffe, men så fikk jeg ikke straffe av materialforvalter Stian Refvik som dømte. Jeg var så forbanna, reiste meg opp og det eneste jeg så var han som hadde ballen. Så jeg løp etter og klippet ham ned, og så viste det seg at det var André Danielsen jeg hadde klippet ned, sier Thorstvedt med et noe skamfullt smil.

Danielsen er heller ingen hvem som helst i Stavanger. 34-åringen er et Viking-ikon og ble historisk i siste seriekamp mot Brann da han kom inn til sin 552. kamp for klubben.

Han fikk imidlertid føle Thorstvedts vrede forrige sesong.

- «Andy» var ikke fornøyd. Han reiste seg opp og klinket ballen mot meg og spurte hva faen jeg driver med, og jeg skjønner jo det i etterkant. «Hva er det jeg holder på med» liksom, men som sagt, om jeg blir skikkelig irritert kan det gå i svart for meg. Det har skjedd et par episoder, men jeg jobber med det, sier han.

KLUBBIKON: André Danielsen tente på alle plugger etter å ha blitt taklet av Thorstvedt på trening. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

- Var mange spørsmålstegn

Det er imidlertid ikke temperamentet som kjennetegner den blide Viking-spilleren.

Prestasjonene på banen har blitt lagt merke til denne sesongen, og søndag kommer den ultimate oppgaven når Haugesund venter i cupfinalen.

I en fotballverden med stadig færre rene boks-til-boks-spillere, er Thorstvedt en av få i Eliteserien som innehar både løpskapasitet, duellstyrke og ikke minst målteft.

Sammen med Viking, som endte på 5.-plass i Eliteserien etter å ha blitt tippet på 14.-plass av Nettavisen før sesongen, har han imponert de fleste.

- Jeg var veldig spent på hvordan det kom til å gå, men så fikk jeg en god start med tre mål på de tre første kampene. Det ga meg selvtillit, og jeg innså ganske tidlig at dette var et nivå jeg behersket og kunne gjøre det bra på. Etter det har jeg bare prøvd å levere gode prestasjoner hver uke, forteller han og legger til at Vikings spillemønster passer ham som hånd i hanske.

- Det mange satte spørsmålstegn til var at vi slapp inn så mange mål i fjor. Det er ikke godt å si hva som har gjort det (at vi har prestert så bra i år), men vi er en ekstremt bra gruppe som løper veldig mye og kjenner til rollene våre i laget. Jeg tror det er det som har gjort at vi har overrasket mange i år.

- Det inspirerer

En av dem som nyter 20-åringens suksess, er Corneliussen som følger det hele på avstand.

- Det er utrolig kjekt. Jeg har jobbet med fotball i 17 år, og det er denne typen historier som inspirerer, forteller han.

Corneliussen minnes turneringer der Thorstvedts årgang kunne få bank av eldre lag, før sistnevnte kunne snu en kamp nærmest på egenhånd så lenge han bestemte seg for det.

Søndag kommer karrierehøydepunkt for spilleren som først og fremst har nådd toppen som følge av enorm vilje til å trene. Kampen på Ullevaal er også et stort utstillingsvindu for Thorstvedt som garantert har blitt interessant for større klubber enn Viking.

- Målet har helt siden jeg var liten gutt å spille i utlandet. Du sitter jo og ser på Premier League hver helg og de andre store ligaene, så om fem år ønsker jeg jo å spille i en topp fem-liga. Realiteten er at du ønsker å være en spiller som folk hjemme legger merke til samtidig som du setter navnet ditt ute i Europa, avslutter 20-åringen.