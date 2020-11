Thorstvedt hyller Maradona: - Jeg ble satt ut

Erik Thorstvedt hyller den avdøde fotballegenden Diego Maradona (60) og sier han aldri glemmer synet av argentineren som varmet opp alene.

TV 2s fotballprofil Erik Thorstvedt er en av få norske fotballspillere som har fått æren av å spille mot Diego Maradona.

I oppkjøringen til VM i 1986 vant nemlig Norge 1-0 mot Argentina på Ullevaal Stadion to måneder før VM-trofeet ble løftet av Maradona Estadio Azteca i Mexico City.

Thorstevdt kan ikke huske at Maradona gjorde mye ut av seg i den kampen, men legger ikke skjul på at han synes det er stas å kunne si at han har spilt mot den nå avdøde fotballegenden.

- Det var et perfekt tidspunkt å spille mot et VM-lag. Det var rett før VM, og de skal bare holde seg litt i gang og er ikke interessert i å bli skadet, så han gjorde ikke så mye i den kampen. Men jeg synes det er stas å kunne si at jeg kunne si at jeg har spilt mot ham, sier Thorstvedt til Nettavisen.

Den tidligere norske keeperkjempen mener det nok er mulig å argumentere for at Ronaldo og Messi har en enda bedre statistikk, men han heller likevel mot å sette Maradona øverst.

- Han var vel den største. Han var bare helt utrolig.

- Jeg husker jeg så ham varme opp en gang, han holdt på med en ball alene. Da ble jeg bare satt ut. Det var noe av det mest fantastiske jeg hadde sett, hvordan han og en ball kunne bare være i ett, sier Thorstedt entusiastisk.

Thorstvedt hørte om den argentinske fotballsensasjonen for første gang i 1978 da han som 16-åring ble tatt ut i Argentinas bruttotropp før VM på hjemmebane samme år.

- Da kom han ikke med, og da ble han forbannet, vet jeg. Da er du god, når du er 16 år, sier Thorstevdt, som hadde Maradonas gamle lagkamerat Osvaldo Ardiles som manager i Tottenham på 90-tallet.

Thorsvedt mener Maradona, som kom fra svært fattige kår, havnet i en verden han ikke hadde mulighet til å takle.

- Det var noe med måten han spilte fotball på. Han ble jo tatt så sinnssvakt stygt, altså. Det ligger faktisk en veldig bra dokumentar ute om Maradona. Den forteller ganske bra om hva han gjorde på banen og alle demonene utenfor.

- Den personlige treneren hans sier at han er villig til å gå til verdens ende sammen med Diego, men ikke et skritt sammen med Maradona. Det symboliserer noe av kvaliteten i den gutten fra veldig fattige kår som havnet i en verden som han ikke var i stand til å takle.

Diego Maradona ble 60 år gammel.

Reklame Halv pris på bestselgere hos Oakley