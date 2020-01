Thorstvedt klar for Genk

Nordmannen blir lagkamerat med Sander Berge.

Det bekrefter Genk på Twitter fredag.

Den belgiske klubben melder at Thorstvedt har signert en kontrakt som binder ham til klubben frem til midten av 2023.

Den tidligere Viking-spilleren blir dermed lagkamerat med Sander Berge. Berge er koblet større klubber, men er enn så lenge fortsatt Genk-spiller.

Genk skriver i en pressemelding at Thorstvedt ankom den belgiske byen torsdag, og at han gjennomførte den medisinske testen fredag.

På nyttårsaften kom rapportene om at Viking hadde et akseptert et bud på Thorstvedt, men hovedpersonen selv var svært ordknapp da Nettavisen konfronterte ham med ryktene.

Nå er imidlertid overgangen til Genk offentliggjort for spilleren som av Nettavisen ble kåret til årets unge spiller i Eliteserien.