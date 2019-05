Thorstvedt mener Norge undervurderte New Zealand: Lagkameratene slår tilbake

Norge skulle revansjere seg etter tapet i VM-åpningen, men skuffet stort mot New Zealand. Nå henger håpet om VM-åttedelsfinale i en tynn tråd.

NORGE - NEW ZEALAND 0-2:

LODZ (Nettavisen): Det endte til slutt med tomålstap for de norske gutta på Stadion Widzewa i Lodz mandag kveld.

G20-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen har et uttalt mål om at lagene hans skal spille positiv, fremoverrettet og angrepsvillig fotball, men kampen ble en nedtur også spillemessig.

- Vi ønsket å få med oss ett poeng, så vi ville ikke gå helt mann over bord. Jeg skulle gjerne ønske at vi skapte mer og scoret på de vi hadde, sier Paco til Nettavisen etter kampen.

Norge slet med å skape sjanser, og det var ingenting å si på at New Zealand stakk av med alle de tre poengene.

Nå må Norge ha en stor porsjon flaks om det skal bli åttedelsfinale i VM.

- Sjansen er minsket betraktelig. Nå er vi helt nødt til å vinne siste kamp, sier Johansen.

Med seier mot Honduras i siste kamp torsdag kan man være heldig og kapre en av de fire plassen som beste treer, men Norge har allerede en dårlig målforskjell (1-5) etter to kamper.

Det kan bli avgjørende i eventuell poenglikhet med andre treere på tre poeng, og derfor ser det nå stygt ut med tanke på norsk avansement.

Men først og fremst må Norge vinne mot Honduras. Etter tre av fire svake omganger i VM blir det utfordring nok i seg selv.

Se tabellen fra Norges gruppe nederst i denne saken.

Mener Norge undervurderte New Zealand

Kristian Thorstvedt, som bare fikk spille de siste 12 minuttene av kampen som innbytter, kalte Norges prestasjon for horribel.

- Vi er så forbannet svake at det er flaut å sitte og se på fra sidelinjen, og være med på dette. Jeg er skuffet, sier Thorstvedt etter kampen.

Han mener Norge aldri fant ut av hvordan de skulle løse det New Zealand kom med, og at motstanderen fikk det for lett.

- Nå skal ikke jeg si at jeg vet det, men det virker sånn ut fra det jeg føler. Det er ikke fra trenerens ståsted, men fra spillernes. Slik jeg så det fra benken så det ikke ut som vi var klare for det de kom med, sier Viking-spilleren.

- Du sier altså at laget undervurderte New Zealand? Det er harde ord.

- Ja, det er jo det, og jeg kan ikke si at det er sant, men det er slik det virket fra benken. Vi var ikke klare for New Zealand, svarer han på Nettavisens spørsmål.

- Er ikke det ganske kritikkverdig?

- Jo, hvis det er sant, så. Det er VM, og vi skal slå New Zealand, vi er et bedre lag, men blir hardt straffet. De leverer en god taktisk kamp, sier Thorstvedt.

Lagkameratene er uenig

Tobias Christensen beskriver tapet som utrolig surt. Han kjenner seg derimot ikke igjen i Thorstvedts beskrivelser om at Norge tok for lett på oppgaven.

- Nei, jeg føler ikke vi undervurderte dem. Vi har samme inngang til hver kamp, det er å vinne, og vi har respekt for motstanderen uansett hvem vi møter, sier Christensen til Nettavisen.

- Hvorfor gikk det som det gikk?

- Det er vanskelig å svare på. Vi er ikke gode nok i dag, enkelt og greit, sier han.

MÅTTE HJELPES AV BANEN: John Kitolano tok selvmålet og tapet svært tungt. Foto: Skjermdump (NRK)

Heller ikke kaptein Leo Østigård støtter Thorstvedts uttalelser. Han er ikke enig i at Norge undervurderte New Zealand.

- Nei, det vil jeg ikke si at jeg er enig i. Vi prøver alt vi har i førsteomgang, og akkurat da er det ikke godt nok, men jeg føler vi ikke går nok i krigen. Jeg ønsker å få med meg de fleste, og mange gjør en god jobb, men det er noe som ikke er helt som det pleier å være. Det kan være årsaker til det, men jeg føler at vi ikke er på vårt beste, og da blir det tøft, sier Østigård til Nettavisen.

Han er gråtkvalt flere ganger i løpet av intervjuet og tar tapet svært tungt.

- Det betyr mye å spille for Norge i et VM, sier han.

Det var dårlig stemning i den norske leiren etter kampslutt mandag. En rekke av spillerne brukte lang tid på å komme seg av banen.

John Kitolano, som scoret selvmål og var langt nede etter kampslutt, gikk rett forbi pressen uten å ville snakke.

- De var utrøstelige, sier Paco om spillerne sine.

Refser dommeren: - Helt utrolig

Dømmingen ble etter hvert et tema i Lodz mandag kveld. Dommer Ndala Ngambo fra Kongo dømte offside på en femmeter, bommet på en rekke avgjørelser begge veier og holdt i det hele tatt en oppsiktsvekkende lav standard.

- Det er helt utrolig hvordan det kan bli frispark mot Haaland. Det er jo helt fantastisk, sa en etter hvert mett Christian Nilssen på NRK etter en situasjon der keeperen feide ned Erling Braut Haaland i feltet.

Han var ikke alene om å reagere på dommerstandarden vi fikk servert i mandagens VM-kamp.

- Jeg har litt problemer med å forstå dommeren. Mange merkelige vurderinger. Små,(og litt større) ting hele veien, skrev Kasper Wikestad på Twitter.

- Har en noe eksentrisk spilleforståelse, dommeren i Norge-New Zealand, skrev Kenneth Fredheim.

SVAK DOMMER: Norges Tobias Svendsen og Erling Haaland (t.h.) reagerer mot dommeren etter en av mange merkelige avgjørelser i mandagens kamp. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Norge åpnet mandagens kamp rufsete, og det tok lang tid mellom hver gang laget klarte å holde på ballen i flere trekk samtidig. Men bakover virket det solid, og det var Norge som skapte den første målsjansen.

Nesten Borchgrevink

Den kom på en corner fra Hugo Vetlesen etter 18 minutter og det var Christian Borchgrevink som dukket opp, forlenget ballbanen og headet like utenfor fra skrått hold.

New Zealand var fullt på høyde med Norge i kampens innledning, og etter hvert klarte de også å skape noen farligheter. Særlig på midtbanen slet Tobias Børkeeiet med å finne seg til rette, og Stabæk-spilleren ble flere ganger dratt av for enkelt slik at de kunne komme til avslutning.

Julian Faye Lund måtte blant annet ut i full strekk da en New Zealand-spiller altfor enkelt smatt mellom Hugo Vetlesen og Børkeeiet og fyrte av fra 20 meter, og Norge var heldige som ikke havnet under.

Stor Haaland-sjanse

Etter en lang periode med New Zealand-dominans skapte Norge plutselig kampens største sjanse fem minutter før pause. Erling Braut Haaland kombinerte fint med Tobias Christensen og kom seg løs med helt fri bane mot mål.

Spissen parkerte forsvaret og kunne skutt selv, men valgte å spille ballen inn foran mål, og alt kokte bare bort i kålen. Der burde nok Salzburg-proffen vært mer egoistisk. Dermed sto det 0-0 da lagene gikk til pause.

Norge ropte på straffespark da samme mann gikk i bakken i feltet rett etter hvilen, men reprisene viste at New Zealand-spilleren taklet rent på ball rett foran beina på Haaland, som hadde frigjort seg i feltet med et fint medtak.

Kort tid senere kunne det stått 0-1 da New Zealand tok en raskt frispark rett utenfor sekstenmeteren, men Faye Lund reddet glimrende på avslutningen fra 12-13 meter. Dommeren var i ferd med å gi John Kitolano gult kort for situasjonen i forkant, men lot likevel spillet settes raskt i gang. Merkelig avgjørelse av den kongolesiske dommeren, men Norge slapp med skrekken.

Perlescoring og selvmål

20 minutter før slutt kom kampens første scoring, og den var en perle. Norge klarte ikke å klarere ballen, og i stedet rullet den ut til Gianni Stensness på 25 meter. Han ladet kanonen og hamret inn 1-0 med et fantastisk skudd.

Åtte minutter før full tid økte New Zealand ledelsen da Elijah Just kom seg rundt i feltet og slo ballen inn foran mål, der John Kitolano var uheldig og satte den i eget nett.

Norge klarte aldri å slå tilbake, og dermed endte det med et skuffende tap også i VMs andre kamp.

Nå fortsetter VM for de norske gutta med siste kamp i gruppespillet på torsdag. Da avslutter Norge mot Honduras i en kamp som starter 18.00.

Slik startet Norge mot New Zealand:

Julian Faye Lund - Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Tobias Børkeeiet, Leo Østigård, John Kitolano - Hugo Vetlesen, Tobias Svendsen, Tobias Christensen, Eman Markovic, Erling Braut Haaland.

