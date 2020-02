Thriller i Lahti: Johaug måtte kjempe hardt for ny seier

Svenskene yppet seg, men Therese Johaug vant 10-kilometeren i Lahti.

Den norske langrennsprofilen har vært suveren i intervallstart de siste sesongene, men ble virkelig utfordret da verdens beste langrennskvinner møttes i de finske skoger på 10 kilometer klassisk lørdag formiddag.

Johaug vant nemlig til slutt kun 3,4 sekunder foran svenske Ebba Anderssons.

Den svenske jenta gikk lenge jevnt med Johaug, og tok innpå den norske vinneren mot slutten av løpet, men hadde ikke nok krefter til å stikke av med seieren.

Johaug innrømmer at hun virkelig måtte jobbe med seg selv for å vinne og at de siste ukene har kostet krefter.

- Det var veldig krevende i dag. Det er en tøff løype her som jeg liker, men jeg måtte kjempe med meg selv. Mentalt har jeg vært sliten etter touren (Ski Tour 2020), men formen føles bra. Jeg er veldig glad for å stå øverst på pallen, sier Johaug til NRK.

63. seier på distanse



Også det finske hjemmehåpet Krista Pärmäkoski gikk raskt i Lahti lørdag. Finnen maktet imidlertid ikke å slå hverken Johaug og Andersson. Dermed måtte hun nøye seg med tredjeplassen.

PALLEN: Fra venstre: Ebba Andersson, therese Johaug og Krista Pärmäkoski. Foto: Markku Ulander (AP)

Lørdagens seier er Johaugs 63. verdenscupseier på distanserenn og hun har nå passert selveste Marit Bjørgen i antall seiere.

Johaug sendte en melding hjem til Bjørgen etter løpet.

- Jeg tok deg. Nå må du bare trene og komme tilbake igjen, så kanskje får du tilbake tronen, spøker Johaug.

Karlsson tok ledelsen



Johaug måtte altså virkelig kjempe for den 63. seieren. For det var flere som ville yppe seg i Lahti.

Frida Karlsson fra Sverige åpnet sterkest av samtlige og ledet med 4,8 sekunder på Johaug etter 1,5 kilometer. Karlsson fikk det imidlertid tyngre utover løpet og endte til slutt på 4. plass - 21,9 sekunder bak Johaug.

LEDET: Frida Karlsson åpnet i et voldsomt tempo, men fikk det tyngre mot slutten av løpet. Foto: Markku Ulander (AP)

I stedet var det nevnte Andersson som vært nærmest seieren, men Johaug holdt unna.

Den norske vinneren var forberedt på at det kunne bli jevnt og er fornøyd med at hun klarte å kjempe hele veien til mål.

For lagvenninnene ble det en noe tyngre dag på jobben, men Ingvild Flugstad Østberg ble nest beste norske kvinne med en respektabel 5. plass - 25 sekunder bak Johaug.

Heidi Weng gikk inn til 7. plass, mens også Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte blant de ti beste med en 9. plass.

Verdenscupen i langrenn fortsetter for kvinnene med stafett i Lahti søndag, før det er klart for den tradisjonrike tremila i Holmenkollen neste lørdag. Der stiller Johaug til start igjen som den store favoritten.