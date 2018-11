Tabellener Storhamar tapte viktige poeng i toppen da Lillehammer vant 3-2 hjemme foran vel 9000 publikummere i eliteserien ishockey.

Det var duket for storkamp og fulle tribuner. Bortelaget kom best i gang, men vertene fra Lillehammer tok ledelsen like før første periode var omme, Stian Nystuen via en skøyte og inn i mål.

Ut etter første pause var Storhamar det klart beste laget, og det lå i kortene at gjestene skulle utligne da Niklas Fogström satte pucken i mål til full jubel fra de mange blå og gule publikummerne.

Etter kort tid scoret gjestene igjen. Eirik Salsten kjempet inn en retur, og Storhamar snudde kampen i andre periode til 1-2.

I den tredje og avgjørende perioden satte Alexander Reichenberg en viktig scoring og utlignet for vertene etter godt Lillehammer-spill. Dermed sto det 2-2, med ti minutter igjen av perioden.

Hjemmelaget presset og styrte store deler av spillet, og vertene fikk til slutt betalt for arbeidet. Austin Cangelosi ble matchvinner for Lillehammer på hjemmebane.

