Tiårets ti verste Premier League-managere

Premier League har hatt noen av verdens beste managere i det siste tiåret, men også noen som absolutt ikke har vært noen suksess.

Denne artikkelen er fra FourFourTwo. Les flere eksklusive artikler fra FourFourTwo med Nettavisen Pluss her.

Det var ikke akkurat mangel på kandidater, og det vanskelige var å kun skulle velge ut ti. Blant de som ble vurdert som akkurat ikke dårlige nok var Iain Dowie (teknisk sett var han ikke engang Hulls manager) og Avram Grant (han har lidd nok). På delt 11.-plass er Alan Irvine og Mauricio Pellegrino - begge så ubetydelige at de nesten ikke eksisterte.

Tilfeldigvis er de ti på listen alle fra forskjellige klubber. Det er ikke bevisst fra vår side, men det er fint å kunne spre misnøyen og ulykken så bredt som mulig.

Gjør deg klar - her kommer listen over de verste Premier League-managerne de siste ti årene.

Les også Stafford-Bloor: Manchester United er et lag som er komfortable med å tape

10. Felix Magath

Hvis du er overrasket over å se Felix Magath så tidlig på denne listen, så er det kun på grunn av resultatene. Han ble Premier Leagues første tyske manager - i 2014 (!) - og var overraskende lite elendig. Et poeng per kamp er nok til å berge plassen i disse dager.

Problemet var bare at Fulham allerede var på vei ned da han ble ansatt, og selv om Magath tok Fulham fra 20.-plass med 20 poeng fra 26 kamper, til 19.-plass med 32 poeng fra 38 kamper, trengte Fulham mye mer enn bare en marginal forbedring.

KONTROVERSIELL: Felix Magaths opptreden som Fulham-sjef var mildt sagt kontroversiell. Foto: Craig Halkett (Pa Photos)

Han ignorerte også klubbens rekordkjøp Kostas Mitroglou, og spilte med to meter høye Dan Burn som back (selv om når Graham Potter gjør det, blir det genierklært). Oussama Assaidi, som herjet med Burn, sa etter kampen at han hadde tryglet Assaidi om å bytte side, noe som får deg til å lure på hvordan Potter klarte å overtale Burn til å spille på backen for Brighton denne sesongen.

Så er det selvfølgelig osten. I tilfelle du har tilbragt de siste fem årene i samme hule som Magaths fastlege, er dette hovedpunktene: Magath foreslo å behandle Brede Hangelands lårskade med ost.

Du vet noe har gått fryktelig galt når en klubb angrer på at de ikke holdt seg til Rene Meulensteen.

9. Bob Bradley

Mål i massevis, men et nederlag: Bob Bradleys første kamp som Swansea-sjef endte med et 2-3-tap borte mot Arsenal, og ga Swansea-supporterne et glimt av hva de kunne forvente.

Eller, ikke helt - for det var ikke et forferdelig resultat.

Selv om Swansea scoret masse under Bradley, fem mot Crystal Palace, tre mot Sunderland, og scoringer i åtte av hans elleve kamper, er det en grunn til at det kun ble nettopp elleve kamper for den tidligere Stabæk-sjefen.

SKUFET: Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley ble en stor skuffelse i Swansea. Foto: Ben STANSALL (AFP PHOTO)

Laget slapp inn fryktelig mange mål. Med 29 mål imot på elleve kamper, betyr det at de ville passert 100 mål imot med en full sesong med Bradley-ball. Det var egentlig litt egoistisk av klubben å nekte oss den opplevelsen.

Det skal sies at det var en del anti-amerikanske holdninger blant mange av Bradleys kritikere, men han var likevel elendig.

Les også Carlos Kaiser - fotballens største svindler

8. Remi Garde

Garde fortjener litt sympati. Da han ankom, hadde Aston Villa lidd seg gjennom sju strake tap i Premier League, og lå helt sist med kun fire poeng fra elleve kamper.

Styret ga han heller ikke noen nye signeringer i januar, og Gardes forsøk på å integrere troppens mange franskmenn gjorde at han ble beskyldt for å være nettopp det - fransk. Jordan Amavi og Veretout sikret Villa en uavgjort mot Manchester City i Gardes første kamp, men nedrykket klarte de aldri å unngå. Når alt kommer til alt - det gikk bra med Tim Sherwood og hans gjeng med glade engelskmenn - før Garde dukket opp.

Greit, nå er vårt forsvar av Garde unnagjort. Nå er det tid for angrepet, for han hadde ikke noe. I løpet av 20 kamper under den tidligere Arsenal-forsvareren, klarte Villa kun å score 12 mål, noe som stod godt til de 12 poengene og 12 nederlagene. Toppscorer på den tiden var Jordan Ayew med tre mål, tett fulgt av Rudy Gestede og selvmål (2 mål).

ASTON VILLA: Remi Garde klarte ikke å lykkes som Aston Villa-manager. Foto: Ryan Remiorz (THE CANADIAN PRESS)

Til slutt, i 2015/16-sesongen hadde Aston Villa flere managere enn seire i serien, og klarte kun å samle sammen 17 poeng, noe som fortsatt er Premier Leagues fjerde laveste poengsum gjennom tidene.

Den forferdelige prestasjonen var kanskje ikke utelukkende Gardes feil, men han ledet klubben gjennom litt over halvparten av sesongen, akkurat som at han var sjef i halvparten av klubbens nye rekord - elleve strake tap i Premier League.

Dommen? Skyldig, men med bare deler av ansvaret.

Les også Jack Lusby: Hvordan Fabinho ble verdens beste defensive midtbanespiller

7. Brian Laws

Burnley tapte 14 av sine 18 Premier League-kamper under Brian Laws, som ble hentet i januar 2010 for å erstatte Owen Coyle som skulle til Bolton.

Én av få kamper som ble vunnet var mot et Spurs-lag på halv maskin på seriens siste dag. Spurs hadde allerede kvalifisert seg til Champions League og Burnley var allerede klare for Championship.

På plussiden så kastet han i alle fall ikke en tallerken med kyllingvinger på noen denne gangen..

Les også Verdens ti beste midtbanespillere

6. Paolo Di Canio

Inneklemt mellom to managere som ikke klarte å holde lagene sine i Premier League, er en som faktisk klarte det. Det er også omtrent det eneste positive med Paolo Di Canios opphold i Sunderland. Vel, det og at de slo Newcastle 3-0, men det var i en periode der det virket å skje på nærmest ukentlig basis.

Italienerens managerkarriere består av Swindon (2011-13) og Sunderland (2013), noe som ikke er et godt tegn. Ikke mange trenere går inn i en seks år lang dvale etter å ha forlatt sin hittil største jobb som 45-åring. Men så startet det heller ikke så bra. visedirektør David Miliband trakk seg, mens en fagforening for gruvearbeidere trakk sin støtte til klubben, forferdet over at de hadde ansatt en selvutnevnt fascist.

Di Canio «reddet» Sunderland fra nedrykk, litt på samme måte som når en skolebølle «redder» offeret sitt ved å bare late som at han dyttet dem utfor stupet. Klubben var på 16.-plass da Di Canio tok over, og var nede på 17.-plass da sesongen var over.

Så kom 2013/14-sesongen der «høydene» med åtte poeng fra sju kamper, ble erstattet av ett poeng fra fem kamper. Di Canio ble sparket etter at spillerne hadde klaget til klubbdirektøren om hans fornærmende metoder som trener.

I tillegg kan vi heller ikke overse Di Canios overgangsvindu. Ki Sung-yueng og Fabio Borini dannet et par spennende låneavtaler i siste minutt, men hele 14 spillere ankom klubben i Di Canios tid.

Jozy Altidore la til ett mål på sine 42 Premier League-kamper for Sunderland til det ene målet han fikk på 28 kamper for Hull. Andrea Dossena returnerte til England, og endte opp med å bytte ut Sunderland med Leyton Orient.

Så er det trivia-gjengen Ondrej Celustka, El Hadji Ba, Cabral, Valentin Roberge, Modibo Diakité, Charis Mavrias, David Moberg Karlsson… Prøv å huske noe om dem. Bare prøv - vi utfordrer deg.

VAKTE REAKSJONER: Ansettelsen av Paolo Di Canio som Sunderland-manager vakte en god del reaksjoner. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

5. Terry Connor

Det er ikke vanskelig å synes synd på Terry Connor, som ble kastet ut på dypt vann, men fire poeng fra 13 kamper ser ikke bra ut. Hvis du tar det snittet over de 38 kampene i en sesong… vil det fortsatt være bedre enn Derbys poengfangst i 2007/08-sesongen. Det Derby-laget var virkelig elendig, eller hva?

Den kaotiske 2011/12-sesongen for Wolves ser verre ut for klubbledelsen, enn det gjør for Connor. Selv om det ikke var helt absurd å sparke Mick McCarthy etter én seier på hans siste elleve kamper, så manglet de en plan for arvtakeren.

Connors Wolves-lag kom faktisk tilbake fra å ha ligget under 0-2 i hans første kamp, og klarte med det 2-2 borte mot Newcastle, som til slutt ble nummer fem det året. Det var imidlertid ikke et tegn på hva som ville komme. Sju tap på rad fulgte, så tre uavgjort-kamper, og så ytterligere to tap. Connor vant ikke sin eneste av sine 13 kamper som Wolves-manager.

4. Steve Kean

Steven Kean var faktisk Blackburn-manager i hele ett år og ni måneder, selv om det sikkert føltes som enda lenger tid for Blackburn-fansen. Hans tid som manager er dobbelt så lang som noen andre på denne listen.

Som med Connor i Wolves, skjedde det samme også i Blackburn. Klubben sparket en gammel traver for så å utnevne en av hans underkvalifiserte medarbeidere. Sam Allardyce var ikke akkurat i ferd med å sette fyr på ting med Blackburn, men 13.-plass, kun ett poeng bak 8.-plass, var fryktelig mye bedre enn det Kean ville komme til å levere.

I tillegg til å rykke ned med Rovers, slenge med leppa om «skurken» Allardyce, prestasjonen det er å tape en kamp uten at noen av spillerne hans hadde et skudd på mål, klarte han også å «gi opp» (hans ord) en kvartfinale i ligacupen mot Cardiff for heller å fokusere på «cupfinalene» (hans ord) som gjenstod i Blackburns kamp mot nedrykk.

Kean så trolig på de andre lagene som var igjen i ligacupen (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal og Crystal Palace), og tenkte at ligacupen ville bli umulig. Så slo Cardiff (fra nivået under) Blackburn, spilte uavgjort mot Crystal Palace, for så å tvinge Liverpool ut i straffekonkurranse i finalen på Wembley.

Les også FIFA 20: De åtte beste keeperne som koster under 50k coins

3. Frank de Boer

Vi kunne tatt med manager-døgnflue Neil Adams som på sine fem Premier League-kamper som Norwich-sjef på slutten av 2013/14-sesongen endte med én uavgjort-kamp og fire tap. Men Adams ble kastet ut på dypt, hai-fylt, vann. Frank de Boer ble sparket etter sine, og klubbens, fire første kamper i 2017/18-sesongen.

For tidlig? Ja, antageligvis.

Men kanskje skimtet Steve Parish en fremtid der et tilsynelatende storscorende Huddersfield, som vant 3-0 på Selhurst Park i deres og de Boers Premier League-debut, ville ende opp med 47 scoringer i sine øvrige 75 kamper på toppnivå.

FIRE KAMPER OG RETT UT: Frank de Boer skulle revolusjonere Crystal Palace. Det endte med fire tap på fire kamper i Premier League før han ble sparket. Foto: ISAAC LAWRENCE (AFP PHOTO)

De Boer fikk en lei avtale hos Palace. Klubben ønsket en radikal endring, bort fra Sam Allardyces system til noe mer pasningsorientert. De ga sin nye manager en ny spiller til å implementere denne revolusjonen - 20 år gamle Jairo Riedewald fra Ajax.

20-åringens karriere tok en litt annerledes retning enn den til lagkameratene fra Europa League-finalen i 2017, Matthijs de Ligt, Davinson Sanchez og Frenkie de Jong. De Boer fikk lov til å låne inn to unggutter og panikk-kjøpe Mamadou Sakho for 26 millioner pund på overgangsvinduets siste dag, men til ingen nytte.

Likevel var de Boers Palace fryktelig å se på, både i angrep og forsvar. Fire tap på fire kamper, samt null scorede mål og sju innslupne mål ser nesten for bra ut for nederlenderen. I det minste vant han en cup-kamp..

2. John Carver

De fleste på denne lista kan forsvare seg med at de tok over et elendig lag. John Carver rykket imidlertid nesten ned med et lag fra øvre halvdel.

Newcastle lå på 10.-plass da Carver hadde sin første dag på jobben i januar 2015, da først tenkt som en midlertidig løsning. De var to poeng bak Liverpool, og var like nære tredjeplassen som de var nedrykksplass. Som midlertidig manager tapte Carver tre kamper, spilte én uavgjort før han uventet fikk beholde jobben fram til sesongslutt etter tydelig å ha vist… noe?

Vi er sikker på at Mike Ashley hadde sine grunner til avgjørelsen. Uansett hva de var, så endte Newcastle i en situasjon der de trengte en seier i sesongens siste kamp for å beholde plassen i Premier League.

NEWCASTLE: John Carver fikk muligheten som Newcastle-sjef. Det ble ingen suksess. Foto: Richard Sellers (Pa Photos)

Under Carvers ledelse hadde Newcastle en egen evne til å tape kamper som nesten var oppsiktsvekkende. Han var fotballens MacGyver, hvis målet var å tape fotballkamper. Uansett hvilken motstander Newcastle møtte, og uavhengig av hvilke spillere og verktøy han hadde tilgjengelig i klubben, fant Carver en måte å tape på.

Likevel hadde han selvtillit nok til å si at «jeg synes fortsatt at jeg er den beste treneren i Premier League» etter å ha plukket med seg kun ni poeng fra 16 kamper. Carver ledet Newcastle i 19 Premier League-kamper, og tapte 12 av dem. Han var virkelig grufull.

Les også Lionel Messi: De 14 beste øyeblikkene fra min karriere

1. Jan Siewert

Tap. Tap. Tap. 1-0-seier på overtid. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Og så to uavgjort-kamper. Til Siewerts forsvar kom kanskje slutten av 2018/19-sesongen for tidlig, akkurat da ting hadde begynt å ta seg litt opp.

Vi hører ofte at noen fortjener mer ros. Sist sesong fortjente Huddersfield imidlertid mer kritikk. En av de verste sesongene av en klubb på toppnivå i England fikk passere nærmest uten kommentar. Selv om David Wagner slapp unna kritikken etter å ha tatt klubben til Premier League på nærmest mirakuløst vis, mangler Siewert en god unnskyldning.

DEN VERSTE: Jan Siewert havner på førsteplass over listen over Premier Leagues verste managere i siste tiår. Foto: Tim Goode (Pa Photos)

Huddersfield nedrykk ble raskt ansett som avgjort. Mulig det, men laget Siewert ledet var virkelig håpløst. Da han ble utnevnt hadde Huddersfield tatt elleve poeng fra 23 kamper. De avsluttet sesongen med 16 poeng. Av de ni målene Huddersfield scoret på de 15 kampene Siewert ledet, kom tre på overtid, mens tre andre kom i samme kamp - en kamp de tapte. Nedrykket var klart allerede i mars.

Les også Football Manager 2020: 12 lag du bør sjekke ut

Selv om det stemmer at Huddersfields spillertropp ikke egentlig hørte hjemme i Premier League, så brukte de faktisk nesten 100 millioner pund på å forsterke seg i løpet av de to sesongene de var på det øverste nivået. Til slutt så de faktisk mye verre ut.

© Future Publishing Limited 2019



Les også: Fotballhistoriens ti verste januaroverganger (+)

Les også: Hvordan Fabinho ble verdens beste defensive midtbanespiller (+)