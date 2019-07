Tidenes raskeste MMA-knockout?

Ryohei Masuda slo ut Takahiro Kuroishi på to sekunder.

Forrige helg satte Jorge Masvidal ny offisiell UFC-rekord for raskeste knockout noensinne da han brukte fem sekunder på å slå ut Ben Askren i Las Vegas.

Knockouten er imidlertid langt fra den raskeste knockouten i MMA-historien. Utenfor UFC har det nemlig vært flere knockouts på under fem sekunder.

Den raskeste av den alle er det trolig Ryohei Masuda som står for. For ganske nøyaktig elleve år siden - 19. juli 2008 debuterte han med et smell i MMA-organisasjonen Rings i Tokyo.

Offisielt er tiden for knockoutseieren mot Takahiro Kuroishi satt til to sekunder.

