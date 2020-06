Tidenes utstyrsavtale for håndballforbundet

Norges Håndballforbund har inngått ny utstyrsavtale med hummel. Avtalen gjelder for seks år.

Avtalen inkluderer også sportsmedisinsk rekvisita og klister.

– Dette er tidenes utstyrsavtale for Norges Håndballforbund, forteller kommersiell sjef i Norges Håndballforbund Jan-Erik Aalbu i en pressemelding.

Det står ingenting i pressemeldingen hva avtalen er verdt, men Kampanje anslår verdien totalt til rundt 70 millioner kroner.

– Jeg kan ikke gå ut med noen sum på hva den er verdt, for avtalen er konfidensiell, sier Aalbu til NTB.

– Vi er svært glade for å ha fått dette på plass. Hummel er et merke med sterke tradisjoner i idretten, og de satser spesielt hardt på håndball. Det har vært viktig for oss. De er allerede leverandør til flere store klubber og landslag, sier Aalbu.

Avtalen dekker alle Norges landslag, samt Norges Håndballforbund sentralt og deres seks regioner.

