Tidlig scoring avgjorde: Manchester United videre i FA-cupen

Manager Ole Gunnar Solskjær fikk likevel en ny bekymring da Éric Bailly ble skadd av medspiller.

MANCHESTER UNITED - WATFORD 1-0:

En tidlig scoring fra Scott McTominay var alt som skulle til for å sende Manchester United videre i FA-cupen hjemme mot Watford.

Gjestene kom seg mer med i kampen etter den svake åpningen. Med årets spiller i Eliteserien, Philip Zinckernagel, på banen i 75 minutter, nærmet Watford seg tidvis farligheter på Old Trafford.

Det resulterte dog aldri i en scoring. Foruten avansementet til FA-cupens fjerde runde, fikk United og manager Solskjær en ny ubeleilig skade på stopperen Éric Bailly.

Les også: Håndballgutta slo erkerivalen i siste VM-test: - Det gir oss trygghet

Like før pause bykset nemlig keeper Dean Henderson ut i feltet da en halvklarert dødball ble sendt inn i feltet på nytt. Burvokteren traff både ballen, Watford-stopper William Troost-Ekong og Bailly med stor kraft.

Reprisene viste at Henderson trolig braste inn i lagkameraten med kneet, og at treffpunktet var i hodet eller nakken. Deretter deiset både Henderson og tidligere Haugesund-spiller Troost-Ekong i bakken over den uheldige ivorianeren.

Les også: I ekstase etter Haaland-show: - En verdensklassespiss

Stokke: - Trist



Bailly ble liggende nede i et par minutter etter det som minnet om en skikkelig smell.

- Det er bildene ingen i Manchester United ønsker å se. Jeg tror det står høyt på ønskelista til United å holde denne spilleren skadefri, kommenterte Viasports Roar Stokke om episoden.

- Det ser ikke bra ut. Han er groggy, Bailly. Dessverre en ny skade. Trist, supplerte Stokke da den skadeforfulgte stopperen var geleidet av banen av Uniteds støtteapparat.

Studioekspert Lars Tjærnås omtalte Hendersons manøver som vill og tøff, men også uheldig.

- Det er ekkelt å se på. Og det er trist at det går ut over Bailly som dessverre måtte bytte, påpeker Tjærnås.

Sjansefattig



Et reservepreget Manchester United stilte uten blant andre Marcus Rashford og kaptein Harry Maguire fra start. Sistnevnte kom inn for skadde Bailly rett før sidebyttet, mens Solskjær ventet med å sette inn Rashford til det gjensto en halv omgang.

Morten Langli i Viasport-studioet var nådeløs i beskrivelsene sine da han omtalte kvaliteten på oppgjøret etter kampslutt.

- Den kampen her skal jeg ikke se igjen noen gang. En helt forferdelig dårlig fotballkamp, men Solskjær kan selvfølgelig juble fornøyd i og med at de vinner, poengterer Langli.

Les også: Hevder Reistad har valgt ny klubb - forlater Vipers

United brukte uansett ikke mange minuttene på å score kampens eneste mål.

Scott McTominay, Uniteds lagkaptein fra start, styrte inn 1-0 med en glitrende plassert heading etter hjørnespark.

Den skotske landslagspilleren sendte en heading via gresset og stolpen nesten helt oppe i vinkelen bak en sjanseløs Daniel Bachmann i Watford-målet.

Foruten det skapte ikke Solskjærs mannskap veldig mange store sjanser. Juan Mata burde nok doblet ledelsen et par minutter før sidebyttet, men klarte ikke å overliste Bachmann.

Watford var i det store og det hele litt for upresise i angrepsspillet til at det ble skapt mange farligheter foran Uniteds mål.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen