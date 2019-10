Tidligere agent med anklager mot sir Alex Ferguson

Oppsiktsvekkende påstander kom fram under en pågående rettssak.

Det er en tidligere fotballagent ved navn Giuseppe «Pino» Pagliara som beskylder den skotske legenden for å ha vært delaktig i kampfiksing under tiden som manager i Manchester United.

Pagliara er også tidligere sportsdirektør i den italienske klubben Venezia.

Pagliara er selv anklaget for korrupsjon og saken mot han er oppe i retten i disse dager, skriver blant andre Daily Mail torsdag ettermiddag.

Under rettshøringen torsdag kom det fram at Pagliara i avhør skal ha hevdet at Ferguson gikk med på å fikse en kamp mellom Manchester United og Juventus.

Klokke til 350.000



Skotten skal ha fått en Rolex-klokke til en verdi av rundt 30.000 pund - 350.000 norske kroner - i bytte mot at han angivelig skal ha vært med på dette.

Saken mot Pagliara er oppe i Southwark Crown Court og saken rulles opp i kjølvannet av avsløringer med skjulte opptak gjort av avisen The Telegraph for noen år tilbake.

Avsløringene huskes nok best for at de førte til at daværende landslagstrener for England, Sam Allardyce, måtte trekke seg fra jobben kort tid etter.

I den aktuelle saken som omtales, er det Pagliara, en annen agent ved navn Dax Price og tidligere assistenttrener i Barnsley, Tommy Wright, som er de tiltalte.

BESKYLDER: Tidligere fotballagent og sportsdirektør Giuseppe Pagliara. Foto: Luca Bruno (AP / NTB scanpix)

De tre er tiltalt for å ha opptrådt som agenter for en rekke spillere, plassert dem ut i klubber via kontakter og puttet en stor del av overgangssummen i egen lomme.

Alle tre nekter for øvrig for at de har vært involvert i korrupsjon.

Møtte Juventus flere ganger



Den aktuelle kampen Pagliara referer til skal være et Champions League-møte mellom Manchester United og Juventus. Siden Champions League ble startet har United møtt det italienske storlaget en rekke ganger, men det nevnes ikke hvilken kamp det er snakk om. Under Fergusons tid som sjef i Old Trafford-klubben møttes de to lagene totalt åtte ganger i turneringen. Første gang i 1996, siste gang i 2003.

De to agentene, Price og Pagliara, skal i avhør ha skrytt voldsomt av sine kontakter i Belgia, Italia og England, og kommet med beskyldninger mot flere andre managere, som Harry Redknapp, Steve McClaren og Neil Warnock, skriver Daily Mail.

Pagliara skal blant annet ha uttalt at det i hans øyne er 99 prosent sikkert at disse folkene ville jobbet som bruktbilselgere, om de ikke jobbet innen fotballen.

Aktor Brian O'Neill skal i denne anledning ha påpekt at ingen av de nevnte managerne var en del av aktoratets sak mot de tre tiltalte. Han minnet videre om at ingen av de nevnte personene var til stede for å forsvare seg mot anklagene.

Ble forbudt i 2009



Såkalt tredjeparts eierskap av fotballspillere, som Pagliara, Price og Wright i all hovedsak skal ha vært involvert i, ble forbudt i England i 2009.

I 2015 ble det også forbudt av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

The Telegraph avslørte imidlertid i 2016 at Wright skal ha mottatt penger fra Pagliara og Price for å gi dem informasjon om spillere i Barnsley. Wright skal videre ha oppfordret spillere i klubben til å signere avtaler med de to agentene.

Wright skal også ha bidratt til at Price og Pagliara kunne «plassere» sine klienter i Barnsley og deretter putte en del av overgangssummen i egen lomme.