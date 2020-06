Tidligere Arsenal-spiller innrømmer sex med mindreårig

Tyrell Robinson risikerer fengsel etter å ha ha erklært seg skyldig i Bradford Crown Court denne uken.

Tidligere Arsenal- og Bradford-spiller Tyrell Robinson innrømmet i retten at han hadde sex med en 14 år gammel jente.

Hendelsen skal ha funnet sted i august i 2018, og 22-åringen erklærte seg også skyldig i å ha tatt og distribuert et seksualisert og upassende bilde av et barn gjennom Snapchat.

Han benektet kjennskap til ytteligere en angivelig hendelse, som også involverte upassende bilder av barn.

ANKOMMER RETTEN: Tyrell Robinson ved Bradford Crown Court før saken mot ham denne uken. Foto: Danny Lawson (Pa Photos)

Robinson gikk fri ved kausjon etter rettssaken, men dommer Jonathan Rose gjorde det klart for ham at det ikke nødvendigvis betyr at han slipper fengsel.

- Du må ikke anta at det faktum at gir deg kausjon betyr noe for dommen din. Alle muligheter er fremdeles åpne for dommeren som skal håndtere straffeutmålingen, og det inkluderer i høyeste grad muligheten for fengsel, sa dommer Rose i følge BBC.

Robinson kom til Arsenal allerede som sjuåring, og gikk gradene i klubben, til han ble profesjonell i 2015.

Etter å ha blitt sluppet fri av Premier League-klubben to år senere, signerte han for League Two-klubben Bradford.

22-åringen har spilt for klubben siden, helt frem til han fikk sparken i februar, etter at tiltalen mot ham ble tatt ut av politiet.