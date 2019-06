Tidligere Arsenal-stjerne omkom i trafikkulykke

Den spanske fotballklubben Sevilla opplyser at José Antonio Reyes omkom i en trafikkulykke lørdag morgen. Reyes spilte tidligere for Arsenal.

«Vi kunne ikke bekreftet verre nyheter. Den elskede Sevilla-stjernen José Antonio Reyes har omkommet i en trafikkulykke. Hvil i fred», melder klubben på Twitter.

35-åringen spilte nær 250 kamper for den spanske klubben, som han debuterte for som 16-åring. Ifølge spanske medier skjedde ulykken i hjembyen Utrera utenfor Sevilla lørdag morgen.

Reyes spilte fra 2004 for Premier League-klubben Arsenal. Han var en del av Arsenal-laget, kjent som «The Invincibles», som gikk gjennom serien uten å tape en eneste kamp. Før han returnerte til spansk fotball i 2006.

«Alle i Arsenal er i sjokk over nyheten om at vår tidligere spiller Jose Antonio Reyes har omkommet i en trafikkulykke. Våre tanker går til familie, venner og lagkamerater», skriver Arsenal på sine nettsider.

«Han var en veldig populær spiller i klubben og han vil alltid ha en spesiell plass i våre hjerter», skriver Premier League-klubben videre.

Reyes spilte 110 kamper for Arsenal og scoret 23 mål før han gikk på lån til Real Madrid. Der vant han den spanske serien i 2006/07-sesongen før han ble solgt videre til Atlético Madrid.

I tillegg til seriemesterskap i England og Spania vant han også blant annet ligacupen med Benfica, europaligaen to ganger med Atlético Madrid (2010 og 2012) og europaligaen tre ganger med Sevilla (2014, 2015 og 2016).

Reyes, som også fikk med seg 21 kamper for det spanske landslaget, spilte sin siste kamp for Extremadura i spansk andredivisjon for kun to uker siden.

(©NTB)