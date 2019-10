Tidligere Aston Villa-speider hevder Sir Alex Ferguson ønsker å se John McGinn i Manchester United

Mener skotten kan bli en ønsket mann på Old Trafford.

24-åringen fra Glasgow har vært en av Aston Villas absolutt mest lovende denne sesongen, og er nominert til prisen som «månedens spiller» i Premier League for september.

Blant de andre kandidatene finner man Kevin de Bruyne i Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang fra Arsenal og Heung-min Son fra Tottenham.

Og skal man tro tidligere Aston Villa-speider Bobby Jenks, så har det lenge vært ventet at den dynamiske midtbanespilleren skulle levere på såpass høyt nivå i Premier League.

Les mer: Lørdagens Premier League-rykter

- Typisk skotsk

Han fulgte nemlig tett med på McGinn da han begynte å vise hva som bodde i ham i den skotske toppdivisjonen:

- Han var en typisk skotsk spiller, med en løves hjerte. Det kunne man se i ung alder. Han var en boks-til-boks-spiller som kunne vinne ballen, avansere med den, finne spissen og støtte ham i angrep, sier Jenks til The Athletic.

- Jeg følte at han kunne bli bedre til å skape mål, og kunne være farlig rundt motstanderens boks. Det viser han at han har nå.

Denne sesongens har den skotske midtbanejuvelen notert seg for tre scoringer og én målgivende på syv kamper for Aston Villa. Birmingham-klubben rykket opp til Premier League før inneværende sesong.

RÅD: Sir Alex Ferguson skal ha tipset Ole Gunnar Solskjær om John McGinn. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Dette er kun den andre sesongen for McGinn på Villa Park. I sin første sesong ble han kåret til årets spiller i klubben både av spillere og supportere, og scoret også målet som sendte Aston Villa tilbake til Premier League, da de slo Derby i playoff-finalen på Wembley.

- Villa trengte en som ham. De hadde ingen spiller slik som ham. Sist sesong så viste han hva som bor i ham i Championship, og jeg er bare fornøyd med å se at det fungerer både for ham og klubben, sier Jenks.

En som kanskje ikke er like glad med å se McGinn gjøre det såpass godt i Villa er Sir Alex Ferguson. Ifølge Jenks skal nemlig Manchester United-legenden være lite fornøyd med at han ikke spiller lengre nord i England.

Les mer: Nabil Fekirs tidligere agent avslører hvorfor Liverpool-overgangen kollapset

Fergusons råd

Den tidligere Aston Villa-speideren er nemlig tydelig på at Ferguson har gjort det tydelig at McGinn kan ha en fremtid i Uniteds røde drakt:

- Det jeg vet er at Sir Alex Ferguson lurer på hvorfor United ikke signerte en talentfull skotsk gutt. Han følger nok tett med, og dersom McGinn fortsetter slik så kommer han nok til å fortelle det videre til sine venner i United, sier Jenks.

Det er mye som kan tyde på at Ferguson, som ledet United mellom 1986 og 2013, allerede er i øret på Ole Gunnar Solskjær og de andre mektige herrene på Old Trafford.

I sommer ble det nemlig rapportert av blant andre The Mirror at Uniteds norske trener hadde blitt anbefalt å signere McGinn av Ferguson.

De hevder videre at den mektige 77-åringen skal ha et tett forhold til McGinns bestefar, Jack, og at Ferguson selv anser Aston Villas nummer syv som en spiller som potensielt sett kan spille på Old Trafford.

Glasgow-gutten startet sin karriere i St. Mirren der han spilte mellom 2012 og 2015, før han virkelig begynte å stråle i Hibernian. Det ledet til at Aston Villa snappet ham opp i 2018. Han signerte en ny femårskontrakt med klubben sommeren 2019.

Det er ikke bare for Aston Villa han har begynt å notere seg for scoringer. I september fant han nettmaskene for Skottland i deres EM-kvalifiseringskamp mot Russland. Han står totalt med 16 kamper for det skotske landslaget.

Til tross for McGinns imponerende seriestart, så ligger Aston Villa på nedrykksplass i Premier League etter de første syv kampene av årets sesong. Kun Newcastle og Watford ligger på plassene bak Birmingham-klubben.