Tidligere Brann-spiller klar for Stabæk: – Jeg er klar for tøffe tak

Forsvarsspiller Yaw Ihle Amankwah (30) signerte tirsdag for Stabæk. Kontrakten strekker seg ut 2021-sesongen.

Det bekrefter bærumsklubben torsdag.

Amankwah startet karrieren i Fana, men fikk sitt store gjennombrudd i Brann i perioden 2007 til 2011. Etter oppholdet i Bergen var den høyreiste stopperen innom Sandefjord, Tønsberg og til slutt danske Hobro IK. På to og et halvt år i Danmark spilte Amankwah 58 kamper og scoret to mål.

– Jeg har fått gjort det jeg dro til Danmark for å oppnå. Nå hadde jeg og familien lyst til å komme tilbake til Norge. Jeg er veldig glad for å være i en så tradisjonsrik klubb som det Stabæk er, sier bergenseren til stabak.no.

Med svenske Jan «Janne» Jönsson tilbake som trener i klubben råder det optimisme.

– Det råder stor optimisme i og rundt klubben. De har fått "Janne" Jönsson tilbake igjen, og en fantastisk seier i Kristiansund forrige helg. Tidspunktet og rammen rundt virker veldig lovende. Det blir selvfølgelig noen tøffe tak i høst, men det virker det som alle her er klar til. Det er jeg òg, avrunder midtstopperen til klubbens hjemmeside.

Bærum er nest sist i eliteserien med ti poeng etter like mange kamper.

(©NTB)