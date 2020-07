Tidligere friidrettstopp blir sykkelsjef

Håvard Tjørhom er ansatt som teamsjef for sykkellaget Team Coop. Han har tidligere vært landslagstrener i alpint og toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund.

– Vi ser fram til å ha Håvard som en del av laget. Han har omfattende erfaring i å jobbe med dyktige idrettsutøvere med internasjonal suksess, sier lagets øverste sjef Jan-Erik Fjotland i en pressemelding.

Som landslagstrener i alpint var Tjørholm med på å utvikle blant andre Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal. I 2015 ble han kåret til årets trener under idrettsgallaen.

Den nye sykkelsjefen jobbet også med utøvere som Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm da han var toppidrettssjef i friidrettsforbundet. Arbeidsoppgavene i den nye jobben vil i hovedsak omhandle det administrative.

40-åringen ser fram til jobben.

– Det er spennende å få lov til å være del av et team som konkurrer på et internasjonalt nivå. Rytterne på laget er i en utviklingsfase hvor de er på vei til å ta steget opp på et profesjonelt nivå, noe som gjør det veldig spennende å kunne være en del av deres utvikling og steg på veien videre, sier Tjørhom.

