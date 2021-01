Tidligere idrettsprofil tiltalt for grovt bedrageri og vold

Den tidligere idrettsprofilen skal være tiltalt for vold, oppbevaring av narkotika og grovt bedrageri.

Det skriver TV 2. Vedkommende skal tidligere ha vært på landslaget i sin idrett. Mannen er nå tiltalt i to straffesaker, skriver TV 2.

I en sak er han tiltalt for to voldshendelser, samt oppbevaring av narkotika. I den andre er han tiltalt for grovt bedrageri mot NAV.

Mannen nekter straffskyld i begge sakene, skriver TV 2. Han møter i Bergen tingrett, samt en annen tingrett på Vestlandet til våren.

De to voldshendelsene skal ha skjedd henholdsvis i september og desember 2020.

– Han erkjenner ikke straffskyld for vold. Dette er en sak som har flere sider enn det som fremgår av tiltalen og hvor min klient kan mener at han kan føre beviser for sin versjon av saken, sier mannens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide til TV 2.

Bedrageritiltalen skal dreie seg om at politiet mener mannen har levert meldekort for altfor få arbeidstimer, som skal ha ført til at han har mottatt 523.170 kroner han ikke har hatt krav på. Ifølge forsvareren beror dette på en misforståelse.

