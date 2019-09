Tidligere kollegaer om Halvard Hanevold: - Dette er så ufattelig tragisk

Tidligere kolleger er rystet etter nyheten om Halvard Hanevolds dødsfall.

- Ord blir fattige. Jeg kommer inn fra løpetur og leser dette, og blir helt skjelven, sier Torgeir Bjørn til Dagbladet.

OL-vinneren døde tirsdag i sin bolig i Asker. Han ble 49 år gammel.

Langrennseksperten var NRK-kollega med Hanevold, men også treneren til den avdøde 49-åringen en periode.

Les også: Andreas Stabrun Smith i sjokk over Halvard Hanevolds' dødsfall: - Det er bare helt ubegripelig

Han husker Hanevold som en naturlig leder, i tillegg til en fantastisk skiskytter.

- Han var limet i landslaget da jeg var trener. Vi hadde løpere som Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og andre som satte standarden på mange ting, men det var Halvard som var den samlende i laget. Hvis det var store ting og diskusjoner, sto han fram som en leder og som samlet gruppa, sier han til Dagbladet.

DØD: Halvard Hanevold døde tirsdag, 49 år gammel. Foto: (NTB scanpix)

- Et helt frykelig sjokk

Nyheten kom som et sjokk på de fleste, inkludert Ola Lunde, som har jobbet som kommentator i NRK sammen med Hanevold i flere år.

- Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk, sier en preget Ola Lunde til NRK.

- SJOKK: NRKs skiskytterekspert Ola Lunde sier nyheten om Halvard Hanevolds død kom som et sjokk. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Jeg har jobbet med ham siden han la opp, og det har vært veldig bra og klart å ta ekspertrollen veldig bra. Han var dedikert og kjente sporten veldig godt, sier han videre.

- Helt ubegripelig

Andreas Stabrun Smith har jobbet tett med Hanevold de siste årene i NRK, han mottok den triste nyheten med sjokk.

- Det er en sjokkerende nyhet å få. Jeg var på tur med Halvard denne helgen som var i Frankrike, der vi kommentere Martin Fourcades rulleski-festival. Vi hadde en hyggelig tur, også får jeg denne beskjeden. Det er bare helt ubegripelig. Et kjempestort sjokk, sier Stabrun Smith til Nettavisen.

- UBEGRIPELIG: NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith jobbet tett med Hanevold de siste årene. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

NRK-kommentatoren har store ord å si om sin kollega som tragisk gikk bort så altfor tidlig.

- Det var veldig hyggelig å være sammen med Halvard på tur. Vi hadde flere uker sammen hver vinter, der vi kommenterte skiskyting sammen. Han var en idrettsutøver som var helt særegen.

Programleder i NRK Sport, Line Andersen, jobbet også en del med Hanevold og er i sorg tirsdag kveld.

GULL: Halvard Hanevold var med å ta gull på OL-stafetten i Vancouver 2010. Her sammen med Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Et stort ideal for mange

Kulturminister Trine Skei Grande hyller Hanevold, og mener at 49-åringen var en rollemodell.

– Dette er bare tragisk, sier Grande. Han var en av disse idrettsutøverne som både klarte å være en stor idrettsutøver og ha en skolegang og karriere på siden. Det syns jeg er veldig bra, fortsetter idrettsministeren

IDEAL: Kulturminister Trine Skei Grande hyller Halvard Hanevold. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Det er usigelig trist. Han var en stor idrettsutøver med 22 medaljer i OL og VM, og et stort ideal for mange, sier hun videre.

Hanevold etterlater seg kone og to barn.