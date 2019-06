Tidligere Kongsvinger-spiller bidro til Tarik-nedtur

Allsvenskans toppscorer Tarik Elyounoussi og hans AIK måtte gå målløse av banen i hjemmemøtet med IFK Norrköping tirsdag. Kampen endte med 0-2-tap.

I stedet var det halvt norske Lars Krogh Gerson som stjal overskriftene for gjestene med to perfekt slåtte cornere som spissen Christoffer Nyman headet klokkerent i mål. Den første innsvingeren kom minuttet før pause, mens den andre fulltrefferen satt etter timen spilt.

Oppgaven til AIK ble enda vanskligere da Panajotis Dimitriadis fikk se det røde kortet etter 55 minutter etter å ha revet ned en Norrköping-spiller på vei alene gjennom med keeper.

Lars Krogh Gerson har norsk mor og far fra Luxembourg. Han startet karrieren i Kongsvinger og har siden 2012 spilt i svensk fotball, i to perioder for Norrköping og i én for GIF Sundsvall.

Gerson står bokført med 69 kamper og fire landslagsmål for Luxembourg.

Tarik Elyounoussi spilte hele tirsdagens kamp, mens Daniel Granli var ubenyttet reserve for AIK.

Etter 0-2-tapet er AIK fortsatt nummer tre i Allsvenskan. Seks poeng skiller opp til ligaleder Malmö.

