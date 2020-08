Tidligere landslagsspiller slo dommeren rett ned i amatørkamp

Dommeren Nikita Dantsjenko frykter for sin egen karriere etter episoden.

Det var under en russisk amatørkamp at det kokte fullstendig over for den russiske fotballprofilen Roman Sjirokov.

Etter at at dommer Nikita Dantsjenko unnlot å tildele Sjirokov straffespark, marsjerte den tidligere Zenit- og Spartak-spilleren umiddelbart bort til dommeren.

Ifølge et øyenvitne skal Sjirokov ha ropt «gi meg rødt kort, så skal jeg slå deg ned», før han fikk det røde kortet og langet ut mot dommeren, skriver The Sun.

Dommer Dantsjenko gikk rett i bakken og pådro seg en kraftig hevelse og et kutt over øyet.

Sjirokov, som spilte 57 landskamper og deltok i flere EM og VM for Russland, fulgte deretter opp med å sparke dommeren, mens han lå på bakken.

Fotballprofilen har siden beklaget oppførselen sin.

- Jeg må få uttrykke min oppriktige beklagelse til Nikita for en så upassende handling. Jeg er fullt klar over at å bli snytt for straffe og gitt rødt kort ikke er en god nok grunn for å gjøre noe slikt.

- Jeg håper Nikita returnerer til dommergjerningen så fort som mulig. Jeg vil også beklage til de som arrangerer turneringen, lagkameratene mine og TV-seerne, sa Sjirokov.

Artur Petrosyan, som er ekspert på russisk fotball og jobber for blant andre ESPN, skriver på Twitter at dommeren vurderer å gå til politiet.

Dantsjenko frykter imidlertid at Sjirokovs mange kontakter kan komme til å ødelegge hans egen dommerkarriere dersom han anmelder forholdet.