Tidligere Liverpool-spiss mener klubben bør gjøre flere innkjøp

Tror hovedrivalen stiller sterkere dersom ligalederen rammes av skader.

Liverpool har spilt en bortimot perfekt sesong så langt. Rødtrøyene klarte nylig en ny tittel i klubb-VM, samtidig som klubben tatt seg greit videre fra gruppespillet i Champions League.

Og med ti poengs luke på tabelltoppen før kveldskampen borte mot toer Leicester 2. juledag, skulle en tro de fleste var overbevist om at scouserne har alt som skal til for å endelig vinne Premier League.

Tidligere Liverpool- og England-spiss Emile Heskey er derimot ikke helt overbevist om at suksessen varer sesongen ut. 41-åringen sier til Liverpool Echo at han frykter skader på lagets offensive stjernespillere kan skape store problemer.

At overgangen til Red Bull Salzburg-stjernen Takumi Minamino (24) ble klargjort like før jul er ikke nok til at Heskey føler seg helt trygg på bredden i Jürgen Klopps spillerstall.

- Jeg tror de er ganske bra satt for resten av sesongen, men jeg tror de kanskje trenger en spiss til, og også en produktiv ving, sier den tidligere tankspissen.

- Hvis de mister Mohamed Salah eller Sadio Mané, så mangler de en ving som produserer like mye som de er vant med, tilføyer Heskey.

USIKKER: Emile Heskey er fortsatt ikke trygg på at Liverpoolholder samme høye nivå hele sesongen. Foto: Nigel Franch (Pa Photos / NTB scanpix)

Den tidligere England-profilen spilte fire år på Anfield i perioden 2000-2004.

Han sammenligner Liverpools situasjon med det regjerende mesterlaget, og fortsatt antatt hovedutfordrer i ligaen, Manchester City. Antallet stjernespillere de lyseblå kan sette inn i samme posisjoner som Salah og Mané er høyere, etter hans mening.

- Hvis du ser på City, så mistet de Leroy Sané, som ble skadde rett før sesongstart. Men så har de Riyad Mahrez. Og hvis de mistet ham, har de Bernardo Silva. de har alltid noen som kan overta, poengterer Heskey.

Følg tekstoppdateringer fra Leicester-Liverpool direkte her fra klokka 21.00.