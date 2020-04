Tidligere LSK-helter kjøper billetter til sykehusansatte

Den tidligere Lillestrøm-duoen Fredrik Gulbrandsen og Ruben Gabrielsen vil hylle 400 helsearbeidere når det igjen åpnes for fotballkamper på Åråsen.

Gulbrandsen og Gabrielsen, som i øyeblikket er utenlandsproffer i henholdsvis Tyrkia og Frankrike, er gode venner. Nå vil de slå et slag for de mange helsearbeiderne som legger ned en stor innsats under viruspandemien.

– Vi snakket sammen og ble enige om å finne en mulighet til å gjøre noe for klubben som vi begge er glad i. Ved å kjøpe billetter til ansatte på Ahus, kan vi hjelpe klubben og samtidig hedre helsepersonellet som står på og gjør en fantastisk jobb i denne perioden, sier Fredrik Gulbrandsen til Romerikes Blad.

Sammen med Gabrielsen kjøper han 400 billetter til ansatte ved Akershus Universitetssykehus. Billettene er tenkt benyttet på den neste kampen som blir spilt med publikum på Åråsen.

Når det blir er foreløpig høyst usikkert.

– Fredrik og jeg har lyst til å hjelpe klubben litt, for vi er fremdeles glad i LSK. Med billetter til dem som jobber på Ahus, kan det bli en fin markering den dagen det spilles fotball igjen. Drømmen er at de kan få den hyllesten de fortjener foran et fullsatt Åråsen, sier Ruben Gabrielsen til lokalavisen.

(©NTB)