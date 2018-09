Tidligere LSK-trener Arne Erlandsen har fått kreft

Tidligere Lillestrøm-trener Arne Erlandsen har fått kreftdiagnose, melder klubben på sitt nettsted.

58-åringen står foran seks uker med strålebehandling og cellegift. Han sier til lsk.no at dette er en kamp han akter å vinne.

– Jeg følte meg helt frisk, men så merket jeg en kul som normalt ikke er der. Da tok jeg kontakt med LSK-lege Bjørn Schultzen. Derfra var veien kort til Ahus og videre til Rikshospitalet. Der ble det for en tid tilbake påvist kreft, sier Erlandsen.

– Jeg har allerede vært gjennom en operasjon, og nå venter en tøff behandling. Det blir noen utfordrende dager og uker, men jeg har vært gjennom flere tøffe kamper, både på og utenfor banen. Jeg vinner de fleste, og forhåpentlig skjer det samme nå.

Han måtte slutte som LSK-trener i slutten av juni, bare sju måneder etter at han førte klubben til cuptriumf. Det skjedde etter en periode med dårlige resultater og intern uro i klubben. Ifølge lokalavisen Romerikes Blad hadde han mistet spillernes tillit.

Erlandsen har ifølge lsk.no hatt sjansen til å få nye treneroppdrag, men på grunn av sykdommen må ha legge karrieren på is inntil videre.

– Noen dager og perioder i livet er tøffere enn andre. Sånn er det bare, men både legen og jeg har god tro på at dette skal gå bra. Jeg skal bli frisk så fort som mulig, og jeg skal tilbake til fotballen så fort som mulig. Forhåpentligvis allerede i desember, sier Erlandsen.

Han har opplevd at tidligere LSK-spillere som Uwe Rösler, Gunnar Halle og Per Magne Misund fikk kreft mens de var aktive fotballspillere.

– Jeg har jobbet med flere spillere som har fått kreft, men alle er blitt friske, sier han.

Erlandsen får full støtte fra sin tidligere klubb i kampen mot kreften.

– Det var utrolig trist å høre om sykdommen. Vi krysser fingrene for at Arne kjemper seg gjennom dette. Han tåler mer enn de fleste. Han er en av de mest markante personene i LSK-historien, en bauta som vi håper å se på tribunen på Åråsen når han føler seg klar for det, sier daglig leder Robert Lauritsen til klubbens nettsted.

(©NTB)

Mest sett siste uken