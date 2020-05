Tidligere Lyn-spiller Obasi: – Ble bedt om å betale for å være med i Nigerias VM-tropp

Den tidligere Lyn-spilleren Chinedu Obasi fortalte i et intervju på Instagram at han måtte betale dersom han ønsket å være med i Nigerias tropp til VM i 2014.

– To dager før troppen ble tatt ut ble jeg bedt om å betale penger om jeg ville være med på laget.

Det var noe av det Chinedu «Edu» Obasi fortalte i en livesending på Instagram, der han svarte på spørsmål fra fans.

– Det var meningen at jeg skulle spille VM i 2014. Jeg spilte med Schalke i mesterligaen og alt gikk bra. Etter sesongen fikk jeg en invitasjon om å være med i VM-forberedelsene med Nigeria i Sør-Afrika, sa Obasi og fortsatte:

– To dager før troppen ble tatt ut fikk jeg beskjeden om at jeg måtte betale penger hvis jeg ville være med på laget.

Likevel har Valere Houdonou, en av Nigerias assistenttrenere under VM i 2014, sagt at Obasi rett og slett ikke var god nok.

– Han kjempet mot spillere som Peter Odemwingie og Ahmed Musa. Hvem av de to skulle han erstattet?, har Houdonou sagt.

Obasi har spilt 26 landskamper og scoret fire mål for Nigeria. Under fotball-VM i 2010 spilte han tre kamper. I Eliteserien spilte han 31 kamper for Lyn i perioden 2005–2007 og scoret 14 mål.

Etter tre gode sesonger for Lyn ble han kjøpt av tyske Hoffenheim. Sist sesong spilte han for svenske AIK, der det ble 18 kamper og fem mål i serien.

