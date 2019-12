Tidligere Manchester City-sjef avslører monsterbud på Lionel Messi

En uoversiktlig telefonsamtale kunne forandret fotballhistorien for alltid.

For de som husker Manchester Citys inntog i fotballeliten, husker kanskje at klubben i løpet av få overgangsvinduer hentet flere superstjerner - med varierende suksess på Ethiad.

I et intervju med The Athletic har nå tidligere styreformann, Gary Cook, avslørt litt av hva som skjedde i kulissene da storklubben på kort tid skulle erverve noen av fotballens største stjerner.

Faktisk var det så uoversiktlig på et tidspunkt at klubben ved et uhell la inn et monsterbud på Lionel Messi.

- Har du gått fra vettet?

I en telefonsamtale med daværende City-eier Pairoj Piempogsant og mellomann Paul Aldrigde holdt det nemlg på å gå skikkelig galt:

Aldrigde skal ha sagt at situasjonen i Manchester City begynte å spinne ut av kontroll, hvor Piempogsant skal ha svart "very messy, messy, it’s getting messy."

Dette ble så misforstått av Cook og Aldrigde som at styreformannen ønsket å signere Lionel Messi - ettersom ordlyden er svært lik.

Etter en liten diskusjon seg i mellom, ble Cook og Aldrigde enige om at de bare var nødt til å legge inn et bud på Barcelona-stjernen.

- Jeg sa til Aldridge at vi bare måtte legge inn budet, så fikk vi se hva det endte opp med, forteller Cook til Athletic.

Allerede dagen etter fikk Cook en overraskende telefon fra en Premier League-representant.

- Har du lagt inn et bud på 70 millioner pund for Messi? Har du gått fra vettet?

TENK OM: Lionel Messi kunne endt opp i Premier League, riktig nok grunnet en misforståelse. Foto: Lluis Gene (AFP)

Jaktet superstjerner

Da hadde nemlig Barcelona tatt kontakt med Premier League for å verifisere budet. De kunne nemlig ikke tro det selv. Klubben skal også ha fortalt at hvis budet faktisk var ekte, så var det noe de ville ha vurdert bare noen uker tidligere.

Det er verdt å merke seg at i 2008 var 70 millioner pund (700 millioner kroner) vanvittig mye for en fotballspiller, selv om det selvfølgelig har endret seg noe de siste årene.

I intervjuet avslører også Cook at klubben var nære å signere brasilianske Ronaldo - vel og merke etter at han var forbi sitt beste. Ronaldinho skal også ha blitt tilbudt til de lyseblå fra Manchester, men rammene i avtalen skal ikke ha vært interessant for City.