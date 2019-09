Tidligere Manchester City-spiller David Faupala til Jerv

22-åringen har scoret mot Chelsea og Lazio tidligere i karrieren.

OBOS-ligaklubben Jerv bekrefter tirsdag formiddag at franskmannen David Faupala er klar for klubben. Angrepsspilleren har en fortid i Manchester City.

Jerv bekrefter på sin nettside at 22-åringen er klar for klubben og at Faupala trolig ankommer Norge tirsdag kveld og at vil trene for fullt med laget torsdag.

Som nevnt har franskmannen en fortid i Premier League-klubben Manchester City. Der gjorde han seg bemerket i februar 2016 da han scoret i en FA-cupkamp mot Chelsea. Han kom til Citys akademi i 2015 og dro videre i 2017.

Faupala har ellers bakgrunn fra klubber som NAC Breda, Chesterfield, Zorja Lugansk og sist Apollon Limassol på Kypros. For sistnevnte klubb scoret han i forrige sesongs utgave av Europa League i møte med italienske Lazio.

Han nettet totalt tre mål på 16 kamper for den kypriotiske klubben.

Faupala ble i sine yngre dager ansett som et meget stort talent og han har landskamper på både U16-, U17- og U18-nivå for Frankrike.

- Dette er en spiss med internasjonal erfaring, tross sin unge alder – som vi gleder oss til å få involvert i Jerv-troppen. I Jerv vil han spille med draktnummer 97, skriver den norske klubben i en pressemelding.

Jerv ligger som nummer ni i OBOS-ligaen etter 21 serierunder. Klubben har plukket 26 poeng så langt.

Faupala kan få sin debut når Raufoss kommer på besøk til ligakamp søndag.