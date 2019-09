Tidligere Mercedes-sjef ut mot Schumachers familie: - Det er en skam

Mener Formel 1-legendens familie bør dele sine erfaringer med omverdenen for å hjelpe andre i samme situasjon.

Nylig ble det kjent at den tidligere Formel 1-mesteren Michael Schumacher skal ha blitt lagt inn på et sykehus i Paris for å få stamcellebehandling.

Det er ved den kardiologiske avdelingen ved Hospital Georges-Pompidou at tyskeren skal ha blitt lagt inn. Det hevdes også at 50-åringen skal være ved bevissthet.

Snart seks år har gått siden Schumacher pådro seg en alvorlig hodeskade i forbindelse med en skiulykke i Sveits. I etterkant har det meste av informasjon om tilstanden til den tidligere racerbilføreren stort sett blitt holdt vekke fra offentligheten av familien.

Familien har holdt kortene svært tett til brystet. Schumacher bor i familiens villa i Sveits og får behandling døgnet rundt, men stort mer er ikke offentlig kjent.

- Det er en skam



Nick Fry, som i flere år var sportssjef for Schumacher da han kjørte for Mercedes, er i disse dager aktuell med en bok og han tar for seg tilstanden til 50-åringen.

KONA: Corinna Schumacher. Foto: Friso Gentsch (AP / NTB scanpix)

Fry reagerer på at så lite om Schumachers tilstand er offentlig kjent.

- Corinna (Schumachers kone) og familien har hatt en svært streng kontroll med informasjon om tilstanden og behandlingen hans, og det er en skam, synes jeg, skriver Fry i boken «Survive. Drive. Win», gjengitt av danske B.T.

- Det er millioner av mennesker som har en oppriktig omsorg for Michael, og det gjelder ikke kun fansen hans i Tyskland eller Mercedes-fans, skriver Fry videre.

Schumacher, som ble verdensmester i Formel 1-sirkuset hele sju ganger, var under sin tid som aktiv blant verdens mest populære og fremtredende idrettsmenn.

Nick Fry, som altså jobbet med tyskeren i flere år, vet heller ikke mye om tilstanden.

- Jeg tror at uansett om det er godt eller dårlig nytt - trolig dårlig nytt - vil det være viktig å fortelle hvordan det står til med ham, skriver Fry i boken.

Lite informasjon



Det var i slutten av 2013 at Schumacher var involvert i skiulykken. Han havnet i koma og ble innlagt på sykehus. I ettertid har det blitt hevdet av tidligere kollega Phillip Streiff at Schumacher er lam, at han ikke kan prate og at han har dårlig hukommelse.

Lite informasjon har imidlertid kommet fra 50-åringens nærmeste familie.

NY BOK: Nick Fry, til venstre, jobbet sammen med Michael Schumacher i Mercedes. Foto: Ben Curtis (AP / NTB scanpix)

- Han har fått en skade, mens han sto på ski, og det er noe som kan skje alle vanlige mennesker, også, hvert år. Deres familie får det ofte bedre ved å vite at det er andre som er i samme båt, mener Fry, og oppfordrer altså Schumachers familie til å gå ut med mer informasjon om Formel 1-legendens nåværende tilstand.

Fry er videre overbevist om at de teknikkene og de midlene som er tatt i bruk i behandlingen av Schumacher, også kan være til hjelp for andre i samme situasjon.

- Det kunne vær nyttig om familien hadde delt dette, hvordan de har taklet disse utfordringene, skriver den tidligere sportsdirektøren.

Michael Schumachers tidligere manager, Willi Weber, har tidligere kommet med en lignende kritikk av situasjonen rundt Schumacher.

- Jeg mener det er veldig uheldig at Michaels fans ikke får vite noe om tilstanden hans. Hvorfor forteller ingen sannheten? har Weber tidligere uttalt.

- Så F1-løp med Michael



Tidligere Ferrari-sjef Jean Todt er én av få som er tett på Schumachers familie og han sa i et intervju i juli med Radio Monte-Carlo at 50-åringen var ved bevissthet.

- Jeg er alltid forsiktig med slike uttalelser, men det er sant. Jeg så et F1-løp sammen med Michael Schumacher i hans hjem i Sveits nylig, sier Todt.

HAR KONTAKT: Tidligere Ferrari-sjef Jean Todt. Foto: Eugene Hoshiko (AP / NTB scanpix)

- Michael er i de beste hender og blir tatt godt vare på i huset. Han nekter å gi opp og kjemper videre, sier han i intervjuet.

Selv om Todt kommer med positive nyheter, legger han ikke skjul på at det hele fortsatt er en vanskelig situasjon for Schumachers familie.

- Familien kjemper på samme måte, selvsagt, og vårt vennskap kommer nok aldri til å bli helt det samme. Vi kan ikke kommunisere på samme måt lenger, sier han.