Tidligere Moss-spiller påførte Newcastle omkamp i FA-cupen

Newcastle klarte kun 1-1 mot Rochdale fra nivå tre og må dermed ut i omkamp i FA-cupen. 40 år gamle Aaron Wilbraham med fortid i Moss sikret uavgjort.

Høsten 2000 var Wilbraham på utlån i Moss og fikk ni kamper uten å score mål. 20 år senere var han frampå for sitt Rochdale og sendte hjemmelaget til himmels med en utligning etter 79 minutter mot Premier League-klubben Newcastle.

Det kunne også fort endt med tap for Newcastle, for like før slutt kom Rochdale til en stor sjanse med et skudd inne i sekstenmeteren, men heldigvis for Newcastle gikk skuddet utenfor.

Miguel Almirón sendte Premier League-klubben i ledelsen etter 17 minutter, men 1-1 gjør at Newcastle må ut i omkamp mot Rochdale på hjemmebane.

Enkelt for Burnley

For Burnley ble det en enkel seier for hjemmelaget i møte med Peterborough som til daglig spiller på nivå tre i England.

Premier League-laget ledet 3-0 allerede etter 23 minutter. Scoringer fra Jay Rodriguez, Erik Pieters og Jeff Hendrick sørget for den tidlige ledelsen som gjorde at Burnley kunne trygge inn et avansement.

Peterborough reduserte før pause, men etter hvilen satte Jay Rodriguez inn sitt andre mål for dagen og la på til 4-1. Peterborough pyntet på resultatet med en redusering kvarteret før slutt.

Markus Henriksen var ikke i troppen da hans Hull slo Rotherham 3-2.

