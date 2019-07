Tidligere New York Giants-spiller Mitch Petrus ble 32 år gammel

Tidligere Super Bowl-vinner døde av heteslag etter ekstremvarme i USA.

Den tidligere NFL-spilleren Mitch Petrus døde torsdag etter et heteslag, det melder BBC. Petrus spilte blant annet for New York Giants og New England Patriots og var en del av Giants-laget som vant Super Bowl i 2012.

Petrus skal ha arbeidet utenfor familiens firma i Little Rock i Arkansas, da han skal ha blitt dårlig og falt om. Han døde på sykehus samme kveld.

Hetebølge

Det skal for tiden være ekstrem varme i deler av USA og det meldes om temperaturer opp mot 40 grader.

Det skal også ha vært høy varme i Arkansas-området der Petrus arbeidet og bodde. Hans tidligere Universitet i Arkansas har lagt ut en melding på Twitter. Petrus ble uteksaminert fra skolen i 2009.

Hans tidligere klubb New York Giants skal også ha kommet med en uttalelse.

- Vi er triste over å høre nyheten om Mitch sitt dødsfall. Våre tanker går ut til Mitch