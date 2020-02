Tidligere NFL-profil håner håndballen: - Garanterer at vi kan sette sammen et lag godt nok til å vinne OL-gull

Det provoserende utspillet til Jay Cutler har skapt reaksjoner og debatt. Stjernen Nikola Karabatic er blant dem som svarer.

Håndball er én av kun tre idrettsgrener som USA ikke har vunnet OL-gull i under sommerlekene, ifølge danske Ekstra Bladet. Men med et OL på hjemmebane i Los Angeles i 2028 gjør idrettsstormakten nå et nytt forsøk på å finne ut av håndballen.

Den amerikanske TV-giganten ESPN tok nemlig for seg håndballsporten i en paneldebatt nylig, der de tidligere NFL-profilene Jay Cutler og Domonique Foxworth deltok, men det hele artet seg etter hvert i stedet til å bli en hån av håndballsporten.

Garanterer OL-gull



De to tidligere NFL-profilene viste sporten svært lite respekt og innslaget har etter hvert blitt mye delt i sosiale medier og flere har reagert på omtalen. Klippet fra ESPN har spredd seg på nettet via kontoen til podcasten (Un)informed Handball Hour.

STOR I KJEFTEN: Den tidligere NFL-spilleren Jay Cutler, her sammen med kona Kristin Cavallari. Foto: Jason Kempin (AFP / NTB scanpix)

Bakgrunnen for de mange reaksjonene er at Cutler nærmest garanterer at han i løpet av kort tid kan samle sammen et lag som er godt nok til å vinne gull i OL.

- Jeg vil samle sammen et lag til OL til det jeg tror heter håndball. Det er en liten ball som man kaster inn i mål. Det er litt som fotball innendørs, bare at du kaster ballen og ikke sparker den. Jeg garanterer at vi kan sette sammen et lag som vinner gull.

Cutler har en lang karriere bak seg i amerikansk fotball. Han var quarter back for Denver Broncos, Chicago Bears og Miami Dolphins i perioden mellom 2006 og 2017. Han er også gift med skuespiller og TV-personlighet Kristin Cavallari, og er ikke ukjent med å dukke opp på røde løpere sammen med kona.

I håndball, så er det spesielt målvaktene som får Cutler til å stusse. Han får støtte av Foxworth, med en fortid i Denver Broncos, Atalanta Falcons og Baltimore Ravens.

- Det er alltid en gammel fyr som står i mål, og bare gjetter på hvor skuddet kommer. En gang i blant gjetter han riktig - andre ganger ikke, sier Cutler.

- Jeg er sikker på at håndball sikkert er populært noen steder, men ingen åtteåringer har lyst til å drive med håndball, sier han videre om sporten.

Karabatic reagerer



Foxworth, som var cornerback i perioden 2005 til 2011, lanserer også at de to skal få med seg én av de aller største basketballstjernene i verden på lasset.

- De som spiller håndball, er dem som ikke klarte å hevde seg i fotball, amerikansk fotball eller basketball, sier han og mener LeBron James også bør være med på laget.

TAR TIL MOTMÆLE: Den franske superstjernen Nikola Karabatic. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Nikola Karabatic har i en årrekke blitt regnet som én av verdens beste håndballspillere. Han har fått med seg utspillene fra amerikansk side.

Franskmannen er mildt sagt ikke imponert over det som blir sagt.

- Jeg tror ikke dere har studert håndball godt nok, men dere kan gjerne få mitt OL-gull om dere slår laget mitt, skriver Karabatic på Twitter.

Selv om Frankrike skuffet stort under EM nylig og røk ut i det innledende gruppespillet, vant nasjonen OL både i 2008 og 2012. I 2016 ble det OL-sølv.

Den spanske profilen Juan Anderu er en annen som har kastet seg inn i debatten. Han mener det ville vært interessant å se en NFL-spiller forsøke seg på håndball.

- Vi har ofte snakket om hvordan håndball hadde vært om stjerner fra NFL eller NBA forsøkte sge på sporten vår. Tidligere quarter back Jay Cutler sier han kan vinne OL-gull. Det skulle vært interessant å se ham på en håndballtrening, skriver han.

Spanjolen oppfordrer Det internasjonale og De europeiske håndballforbundet til å invitere den amerikanske 36-åringen til å vise hva han er god for.

USA ikke med i 2020



Danmark er regjerende OL-mestere i håndball fra 2016. Til sommeren skal det igjen kjempes om OL-gull i håndball under sommerlekene i japanske Tokyo.

Der er dte gode sjanser for at Norge kan delta. Det norske laget skal møte Brasil, Chile og Sør-Korea til kvalifisering i Trondheim i april.

USA er på sin side ikke kvalifisert til lekene i 2020. Amerikanerne røk ut allerede under gruppespillet i det pan-amerikanske mesterskapet i 2019.

Laget endte til slutt som nummer seks, etter å ha tapt en plasseringskamp mot Cuba. Det var for øvrig Argentina som vant mesterskapet og sikret en OL-plass.