Tidligere norsk landslagstrener skal lede svensk langrenn

Anders Byström har en fortid som landslagstrener i Norges Skiforbund. Nå er han ansatt som landslagssjef for de svenske langrennsløperne.

Det svenske skiforbundet bekrefter ansettelsen av Byström i en pressemelding. 42-åringen kommer fra jobben som landslagssjef for de svenske skiskytterne. Den har han hatt i én sesong.

– Jeg har hatt et bra år med skiskytterlandslaget og har trivdes godt med alle de dyktige medarbeiderne og utøverne der, men langrenn er idretten min, så jeg ble veldig glad for tilbudet om en jobb hos langrennslandslaget, sier Byström.

Han var ansatt i Norges Skiforbund, blant annet som landslagstrener på juniorsiden, i perioden 2014 til 2019.

Byström kommer til et svensk landslag der det har vært rapportert om uro blant både utøvere og trenere den siste tiden. Stina Nilsson, som nylig meldte overgang til skiskyting, har gitt uttrykk for at savnet etter tidligere landslagssjef Rikard Grip har vært stort.

Grip sluttet etter 2018-19-sesongen. Hans etterfølger Jonas Petersen ga seg også etter bare fire måneder i jobben.

