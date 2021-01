Tidligere overgrepsdømt trener fikk ny jobb i idretten, og er tiltalt på ny: - Helt uforståelig

En mann i 50-årene er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år. Tirsdag starter rettssaken i Nedre Romerike tingrett.

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, i tillegg er han tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling.

Mannen var trener for det cirka 45 år yngre offeret.

- Dette er en sak med alvorlige straffbare forhold, med en høy strafferamme. Så denne er alvorlig, sier aktor Irlin Irving til Nettavisen.

- Hva kan dere si om bevisbildet i saken?

- Jeg skal ikke forhåndsprosedere denne saken nå, for vi skal møte i retten og høre det som er varslet av bevis fra vår side. Men vi tar jo ikke ut tiltale med mindre vi mener at vi er overbevist om straffskyld og at vi kan vise det for retten, sier Irving.

Utnyttet sin posisjon

Den tiltalte treneren har vært medlem i den respektive klubben siden høsten 2018.

- Han oppnådde den seksuelle omgangen ved å utnytte sin posisjon som trener for den om yngre fornærmede, blant annet ved at han dagen i forveien hadde forespeilet fornærmedes mor at han ville ha med fornærmede til klubbens treningshall for å rydde, heter det i tiltalebeslutningen.

Selve saken ble anmeldt 26. mai i fjor, og mannen har sittet varetektsfengslet i Oslo kretsfengsel siden pågripelsen samme måned.

Nettavisen har vært i kontakt med den siktedes forsvarsadvokat, Nils Christian Nordhus, som ikke vil røpe hvordan tiltalte stiller seg til anklagene.

- Vår klient har forklart seg for politiet, og han vil også svare på alle spørsmål han får i retten. Det er hensynet til alle som er berørt som gjør at vår klient velger å ikke ville bidra til forhåndsprosedyre i pressen. Han håper det er forståelse for dette. Det er ikke ytterligere kommentarer, forklarer Nordhus.

Tidligere dømt

Det er ikke første gang at mannen har måtte møte i retten for et slikt tilfelle. På 90-tallet ble han dømt til tre års fengsel for både drapstrusler og voldtekt av en 13 år gammel jente.

Hendelsen skjedde i et annet sted i landet og mannen anket dommen, men fikk ikke gjennomslag og måtte med det sone dommen på tre år.

Mannen har klart å komme seg inn i idrettslaget på Romerike til tross for denne hendelsen på vandelen, men hvordan er usikkert.

- Jeg syntes det er helt uforståelig at en mann som er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige får tre inn i en trenerrolle for barn og unge. Man begynner jo å lure på hvor i systemet det har sviktet. Det skal jo ikke være mulig, forteller offerets bistandsadvokat i den kommende rettssaken, Annette Rygg, til Nettavisen.

Klubben opplyser til Nettavisen at de sjekket mannens politiattest, men at den ikke viste noen anmerkninger.

De anmeldte mannen for å ha levert forfalsket attest, men den saken ble henlagt.

Det var Romerikes Blad som først meldte at mannen hadde en dom på seg fra tidligere.

Avisen skrev også at han har pådratt seg flere straffbare forhold i etterkant av voldtektsdommen på 90-tallet.

Blant annet for forfalskning av faktura, og for å ha sendte en rekke tekstmeldinger og MMS-bilder med seksuelt krenkende innhold til en 14 år gammel jente. I den sistnevnte saken ble han dømt til 21 dagers fengsel, med fire års prøvetid.

Saken er berammet til å gå i Nedre Romerike tingrett i fire dager. Oppstart er tirsdag 26. januar.

