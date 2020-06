Tidligere PL-keeper tror De Geas plass kan være truet

Kritikken fortsetter mot Manchester United-keeper David de Gea.

Den spanske målvakten fikk regelrett slakt av United-legenden Roy Keane i forbindelse med fredagens kamp mot Tottenham.

Keane og hans tidligere lagkamerat Gary Neville mener spanjolen må ta på seg skylden for at Steven Bergwijn sendte Tottenham opp i ledelsen i oppgjøret som til slutt endte 1-1.

De tidligere United-heltene er imidlertid ikke de eneste som er kritiske til spanjolen.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

- For mange tabber



Mark Schwarzer, tidligere målvakt for klubber som Chelsea, Leicester og Fulham, dekket oppgjøret som ekspert for BBC fredag kveld.

Han mener i likhet med Keane og Neville at De Gea var skyld i Tottenhams mål.

Les også: Pochettino vil tilbake til Tottenham

LANG ERFARING: Mark Schwarzer fikk prøve seg for flere lag i Premier League. Nå er han ekspert for BBC. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Nå mener den tidligere Premier League-keeperen at det har blitt for mange tabber for De Gea de siste sesongene.

- I løpet av de siste 18 månedene har David de Gea gjort betydelig antall feil og det er ikke ventet av en keeper på dette nivået, sier Schwarzer.

Han er tydelig på at det kreves langt mer av en målvakt som skal være blant verdens beste.

- For en verdensklassekeeper så bør maks antall feil som leder til scoring ikke være mer enn to per sesong. Det er helt klart at han har gjort flere feil enn det, forteller den tidligere keeperen.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

IMPONERER: Dean Henderson har virkelig levert varene på lån hos Sheffield United. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Plassen truet?



Nå antyder Schwarzer at spanjolens plass som Manchester Uniteds førstekeeper kan være truet.

Han trekker frem United-keeper Dean Henderson som har vært lånt ut til Sheffield United denne sesongen. 23-åringen har imponert stort under låneoppholdet og det er knyttet spenning til hvor målvakten vil spille neste sesong.

Les også: Oppgitt Warholm: - Det gjør meg dritforbannet

Schwarzer mener det umulig å ikke tenke på Henderson i dagens situasjon.

- Er Henderson god nok til å ta over trøye nummer 1 i Manchester United? Han har potensialet til det, slår Schwarzer fast.