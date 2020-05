Tidligere Playboy-modell kobles med oppkjøp av fotballklubb

Den tidligere FIFA-agenten kobles med oppkjøp av en av Romanias toppklubber.

Den rumenske toppklubben FC Hermannstadt sliter med vanvittig gjeld og kan stå i fare for å bli sendt ned flere divisjoner, ifølge det rumenske nettstedet gsp.ro.

Klubben skal blant annet skylde store summer til spillertroppen sin, og vil miste lisensen dersom dette ikke betales, ifølge avisen.

Klubben selv skal ha hevdet at de har situasjonen under kontroll, men skal være åpne for eksterne investorer i klubben. Blant dem som kobles med et oppkjøp er en kvinne ved navn Anamaria Prodan.

Arbeidsjern

Hun er kjent for å tidligere ha representert fotballspillere som Adrian Mutu, og på sitt eget nettsted hevder hun selv å ha vært den første kvinnen som var registret FIFA-agent.

Hun skal også ha vært deltagende i overgangen til Nicolae Stanciu fra toppklubben Steaua Bucuresti til Anderlecht i 2016, for rundt ti millioner euro. Dette skal fortsatt være rekord for en overgang ut av Romania, hevder Daily Star.

Hun er i tillegg også gift med den tidligere rumenske fotballspilleren Laurentiu Reghecampf, som i dag er trener for Al-Wasl i De Forente Arabiske Emirater. Klubben er tidligere trent av blant andre Diego Maradona.

Daily Star skriver at Prodan har tidligere vært direktør i flere mindre klubber i rumensk fotball, men at hun nå ser seriøst på muligheten for å eie sin egen fotballklubb.

Nettstedet gsp.ro har blant annet koblet henne med et oppkjøp av Dinamo Bucuresti, men det skal nå være Hermannstadt i Sibiu-delen av Romania som virker å være nærmest et oppkjøp.

Playboy

På sin side navngir hun også spillere som Ovidiu Herea som profiler hun har representert ved å «finne de beste kontraktene, og å få dem fremme på best mulig måte».

Å få seg selv frem på best mulig måte er visst noe Prodan er erfaren med, skal vi tro Daily Star. Hun har nemlig tidligere vært avbildet av Playboy, og skal ha ambisjoner om å gjøre så igjen når hun fyller 50 år.

Den engelske avisen hevder at Prodan en gang i tiden skal ha sagt at «alle menn vil ha meg», og at hun anses som en person med stor innflytelse på det som skjer i rumensk fotball.

Daily Star siterer henne også på å ha sagt at hun «ser ingen problemer med å la seg avbilde av nakenbladet, og jeg hadde latt min egen datter gjøre det».

Prodan har også en populær Instagram-konto, der hun blir fulgt av godt over en halv million brukere. Der har det blitt vanlig for henne å legge ut flere lettkledde bilder av seg selv.

Nå kan hun fort bli rumensk fotballs nye klubbeier, dersom hun kommer til enighet med et oppkjøp.