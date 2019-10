Tidligere Premier League-stjerner skal berge bunnlag

Sol Campbell (45) får med seg to andre tidligere Premier League-profiler i teamet når han går løs på managerjobben i Southend United.

Jobben er Campbells andre som hovedtrener. Han tok over Macclesfield i november i fjor og klarte så vidt å sikre fornyet kontrakt i League Two, fjerde nivå i engelsk fotball. Campbell sluttet så i jobben like før årets sesong.

Southend United ligger nest sist i League One etter en fryktelig sesongstart. Håpet nå er at Campbell er mannen som kan snu den vonde trenden.

Med seg i trenerteamet får han Hermann Hreidarsson, som også var Campbells assistent i Macclesfield. De to spillerne vant sammen FA-cupen med Portsmouth i 2008.

Også den legendariske Manchester United-spissen Andy Cole skal bidra til å få Southend på rett kjøl. Han blir spisstrener, opplyser klubben på sitt nettsted.

Sol Campbell er for de fleste kjent som en tøff midtstopper som i en årrekke spilte for Tottenham før han flyttet til erkerivalen Arsenal. Klubbskiftet var svært kontroversielt, men Campbell fikk stor suksess hos «The Gunners», der han bidro til to seriegull og to cupgull.

Campbell spilte også 73 landskamper for England.

