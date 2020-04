Tidligere PSG-stjerne hevder det var enighet om Mbappe-overgang før koronakrisen

Kylian Mbappe skal på det nærmeste ha vært klar for en overgang. Så endret koronaviruset alt.

Det er den tidligere franske landslagsspilleren Jerome Rothen som uttaler seg om den franske superstjernen i et intervju med Radio Montecarlo.

Rothen som selv har spilt 140 kamper for PSG uttaler at det kun er et spørsmål om til før Mbappe forlater PSG til fordel for Real Madrid.

- Jeg vet fra kilder innad i klubbene at en avtale som ville gjort Kylian Mbappe til Real Madrid-spiller så og si var klar, sier Rothen i radiointervjuet.

- Det blir utsatt

Ifølge Rothen var klubbene enige om en overgang for den franske VM-vinneren. Mbappe ville ha blitt Real Madrid-spiller fra og med sommeren, men så endret alt seg.

Koronavirusets herjinger slo til for fullt innover Europa, dermed ble alle overgangsplaner satt på vent.

- Med alt som skjer nå, så er jeg sikker på at Mbappes ankomst til Real Madrid vil bli utsatt.

Jerome Rothen skal sitte på informasjon om Mbappe sin fremtid. Foto: Franck Prevel (AP)

Han virker i intervjuet overbevist om at en overgang faktisk kommer til å skje og at det «ikke er noen sjanse for at Mbappe vil forlenge sin kontrakt med PSG».

Selv om en avtale falt igjennom på grunn av koronakrisen som har rammet alle deler av samfunnet den siste måneden er Rothen sikker på at det kun er snakk om en utsettelse og at overgangen vil gjennomføres.

- De vil komme til en enighet mellom klubbene fordi PSG har godkjent at han skal få dra denne sommeren. Etter min mening er det bare et spørsmål om tid, fortsetter Rothen.

Tidligere Premier League-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Paul Merson uttalte lørdag at han tror overgangsmakredet kan ha forandret seg på grunn av korona.

- Storklubbene kan ikke sette sine ansatte på arbeidsavklaringspenger, for å så oppdrive slike summer i det sekundet overgangsvinduet åpnes igjen. Landskapet har forandret seg - ikke bare for hele jordas befolkning, men også i fotballen. Disse superovergangene kan bli uaktuelle i en god stund fremover, sier Merson.

Zidane beundrer Mbappe

Det er ingen hemmelighet at Real Madrids franske manager Zinedine Zidane er en stor beundrer av landsmannen Mbappe.

Spissen har lenge vært koblet til den spanske storklubben.

Zidane skal ønske seg Mbappe til Madrid. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Zidane selv har ved flere anledninger uttalt seg i positive ordelag om den tidligere Monaco-spissen.

- Jeg er allerede glad i ham. Først og fremst som person, siden han var her på prøvespill for lenge siden. Jeg har kjent ham i lang tid, uttale Zidane før Real Madrids Champions League-kamp mot PSG forrige sesong.

Mbappe har scoret 18 mål på 30 kamper for Paris-klubben denne sesongen. All fotballaktivitet er nå stoppet over nær sagt hele fotballverdenen, med noen ytterst få unntak.

Det er fremdeles uklart når de ulike turneringene kan starte opp igjen som følge av koronapandemien.

Uansett kan det se ut til at Mbappes dager i PSG går mot slutten.