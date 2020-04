Tidligere Real Madrid- og Barcelona-trener død

Serbiske Radomir Antic døde mandag. 71-åringen var trener for både Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid etter sin 17 år lange karriere som spiller.

Serberen trente Real Madrid fra 1991 til 1992, Atlético Madrid fra 1995–2000 og Barcelona i 2003. Med Atletico vant han både La Liga og den spanske cupen i 1995/96-sesongen.

Han er den eneste treneren i historien til å ha trent både Atletico Madrid, Real Madrid og Barcelona.

– Atletico Madrid-familien er i sorg over dødsfallet til Radmoric Antic, en av våre legendariske trenere. Du vil for alltid være i våre hjerter. Hvil i fred, skriver Atletico på Twitter.

Før han ble trener spilte han profesjonelt i 17 år. Antic spilte for både Partizan i hjemlandet Serbia, Fenerbahçe, Real Zaragoza og Luton før han la opp i 1984. Fire år senere trente han gamleklubben Real Zaragoza, før han to år senere tok over Real Madrid.

Fra 2008 til 2010 var han trener for landslaget til Serbia. Han ledet landet til VM i Sør-Afrika i 2010, der Serbia endte sist i gruppen. Likevel var laget bare poenget unna å gå videre. Noen måneder senere ble han sparket.

Hans siste treneroppdrag var i kinesiske Hebei Zhongji. Han trente laget i et halvt år før han ble sparket etter at han ikke klarte å rykke opp til øverste nivå i landet med laget.

