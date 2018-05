Tidligere rennstart for femmila i Kollen, vil unngå fest og bråk

Neste år må publikum stå opp tidlig for å få med seg den legendariske langrennsfemmila i Kollen. Håpet er at årets fylleslag ikke gjentas.

Lørdag 9. mars 2019 er det på nytt klart for langrennssirkusets store høydepunkt, nemlig 50 kilometer i Holmenkollen.

I kjølvannet av årets hendelser i etterkant av femmila, har både arrangør Holmenkollen Skifestival og Norges Skiforbund jobbet for å endre starttidspunktet for rennet. Målet er å unngå uvettig alkoholforbruk.

– Vi pekte ut tre hovedområder for neste års gjennomføring allerede samme helg som femmila ble avviklet. Ett av dem var rennprogram, og der har vi fått en endring, forteller daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy i en pressemelding.

Sæterøy forteller at starten flyttes fram fire og en halv time. Det ble bestemt under FIS-kongressen i Costa Navarino.

– Det handler om å ivareta folkefesten best mulig, og det er viktig for oss å starte spesielt femmila tidligere på dagen. Vi ønsker at flest mulig skal være til stede i Holmenkollen, men vi må klare å finne en god balanse, sier skipresident Erik Røste.

Arrangøren jobber med en rekke tiltak knyttet til folkemengdene som oppholder seg i gratisområdene i marka. Tiltakene dreier seg om sikkerhet, ressurser, transport og logistikk.

