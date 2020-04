Tidligere stjerne gir Real Madrid Haaland-kritikk: – Nå er han en dyr mann

Tidligere Real Madrid-profil Luis Figo er klar på at gamleklubben sov i timen da Erling Braut Haaland gikk til Borussia Dortmund.

Nordmannen forlot Salzburg til fordel for Dortmund i januarvinduet. Overgangssummen er antydet å ha vært på i overkant av 200 millioner kroner.

I tysk fotball har Haaland gjort braksuksess. Rogalendingen har scoret på bestilling for sin nye klubb, og allerede svirrer ryktene om at et nytt klubbskifte kan komme. Real Madrid er blant klubbene som er nevnt som en beiler.

I et intervju med TV-kanalen Movistar+ mer enn antyder den spanske storklubbens tidligere stjernespiller Luis Figo at Haaland kan være Real-materiale. Samtidig kritiserer han ledelsen på Santiago Bernabéu for å komme for sent på banen.

– Han (Haaland) har scoret mange mål, og ser ut til å være på vei mot store ting. Men Real Madrid skulle han signert ham før han gikk til Dortmund. Det er det som er speiding! Sier portugiseren i intervjuet som er gjengitt av blant andre goal.com.

LES OGSÅ: Solskjær jakter stortalentet. Nå skal overgangen ha tatt en ny vending



Dyr mann

Han påpeker videre at Haaland nå blir «en dyr mann» å hente til den spanske hovedstaden.

Real Madrid ble sammen med blant andre Manchester United rapportert å ha vært på banen også før Haaland signerte for Dortmund. Figo mener åpenbart at den spanske hovedstaden burde ha vært enda mer offensive i jakten.

Haaland hadde presentert seg for Fotball-Europa gjennom strålende prestasjoner både i den østerrikske toppserien og i mesterligaen allerede før han ble hentet til Tyskland.

Hvor mye det nå vil koste å hente nordmannen til Real, er ikke kjent. Samtidig er det ingen hemmelighet at ledelsen i den spanske fotballstorheten er på jakt etter forsterkninger til spillertroppen.

LES OGSÅ: Søndagens Premier League-rykter

Agenten tror han blir

Haaland-agent Mino Raiola har samtidig signalisert at han tror måltyven blir værende i Dortmund inntil videre.

– Han blir i Dortmund så lenge han behøver. Han kan utvikle mye fortsatt, og jeg tror ikke han forsvinner til sommeren, sa Raiola i et intervju med den spanske sportsavisen Marca nylig.

Der tok han store ord i bruk for å beskrive unggutten.

– Han er som en verdifull edelsten. Det er flott å se ham spille og se hvordan han utvikler seg for hver kamp, sa stjerneagenten.

(©NTB)