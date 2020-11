Tidligere toppidrettsutøver dømt til fengsel i hasjsak

En tidligere idrettsprofil i 50-årene med flere NM-gull bak seg er dømt til fengsel i ett år og ti måneder i en omfattende narkotikasak i Oslo tingrett.

I den samme saken er tre andre menn dømt til fengsel i mellom 90 dager og fire år og seks måneder.

Mannen i 50-årene er dømt for å ha forsøkt å motta 60 kilo hasj fra et narkotikaparti i 2017. Den som kom med leveransen, var imidlertid en politimann, og politiet hadde byttet ut narkotikaen med andre såkalt «bøffe-stoff». Han er også dømt for å ha oppbevart nesten 37 kilo hasj.

«Funnene på hans bopel av digital vekt, plastfolie mv. og hasj gjemt en rekke steder, viser slik retten ser det at dette ikke var noe enkeltstående uhell. Hans involvering fremstår etter rettens syn som et bevisst valg av risiko og ikke som følge av press og vanskelige omstendigheter», heter det i dommen.

Aktor la ned påstand om to års fengsel for idrettsprofilen, men han får strafferabatt for å ha kommet med en uforbeholden erkjennelse umiddelbart etter pågripelsen, samt fordi saken har ligget lenge før den kom opp for retten.

I retten tok mannens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, til orde for at klienten måtte frifinnes for å ha mottatt hasjen fordi politiet etter hennes syn benyttet ulovlig provokasjon, men dette er ikke retten enig i.

(©NTB)

