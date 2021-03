Tidligere toppspiss med klar Haaland-melding til United: - Må være brutalt ærlige

Manchester United har ikke vunnet et trofé siden 2017. Det tror Andy Cole kan koste klubben dyrt på overgangsmarkedet

Tidligere superspiss Andy Cole hevder at Manchester United ikke lenger er i en posisjon der de kan tiltrekke seg de beste spillerne i verden.

Cole trekker blant andre fram Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland som et eksempel og tror at nordmannen havner et annet sted enn i United.

Cole: - Bedre alternativer

Old Trafford-klubben er blant dem som har blitt koblet med Haaland den siste tiden, men skal man tro ryktene er det mange som jakter den målfarlige spissen. Klubber som Chelsea, Manchester City, Real Madrid og Barcelona nevnes også.

- For å få tak i disse gutta, Haaland for eksempel, så må du ha noe å lokke dem med. De må vite at de enten kan vinne trofeer med en gang eller at klubben er i en posisjon der de kan utfordre om sølvtøy ganske snart, sier Cole ifølge The Mirror.

- De beste spillerne kommer til å ha bedre alternativer, muligens Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid og Barcelona, sier den tidligere United-spissen.

Selv om Manchester United kjemper i toppen av Premier League, ligger klubben nå et godt stykke bak byrival Manchester City i kampen om ligatittelen. United har ikke vunnet et trofé siden José Mourinho vant Europa League tilbake i 2017.

Under Ole Gunnar Solskjærs ledelse har United tapt fire semifinaler og vært et stykke unna å kunne sikre nye trofeer til medaljeskapet på Old Trafford.

- Hvis du er en spiller og får valget mellom disse klubbene, er det litt vanskelig å se hvor United passer inn akkurat nå, mener Cole.

- Selv om jeg elsker United, så tror jeg ikke at en klubb kan leve på navnet sitt og gamle bragder i all evighet. Spesielt ikke når det kommer til spillerrekruttering.

- Må være brutalt ærlige

Cole ble i sin tid hentet til United fra Newcastle i januar 1995. Avtalen var verdt rundt 7 millioner pund, en god slump penger på den tiden. Cole var da den heteste spissen på balløya og hadde sesongen før nettet over 40 mål for Newcastle.

- Det er ikke lenger slik som da jeg ble hentet til United. Vi må være brutalt ærlige her, på den tiden ønsket alle å spille for klubben. Men nå er vi i 2021. Ønsker alle å spille der nå? Det er jeg ikke så sikker på, mener 49-åringen.

Selv om Manchester United er en av klubbene med mest økonomiske muskler i Fotball-Europa, tror Cole trofeer er viktigere enn penger for mange.

- Fotballspillere har så kort karriere og alle ønsker å vinne, sier han.

Etter 26 spilte serierunder i Premier League ligger United 12 poeng bak byrival Manchester City på tabellen. Solskjærs menn henger også med i Europa League denne sesongen, der de møter italienske AC Milan i åttedelsfinalen snart.

