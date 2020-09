Tidligere Tottenham-spiller langer ut mot Mourinho og Spurs

- Da jeg så kampen, tenkte jeg «hva er det Spurs holder på med?» sier Jamie O'Hara.

Den tidligere Tottenham-spilleren Jamie O'Hara er mildt sagt oppgitt etter å ha sett gamleklubbens prestasjon i første serierunde mot Everton søndag.

I Talksports morgenshow tirsdag, gikk 33-åringen rett i strupen på både Mourinho og lagets spillere, som måtte se seg slått 0-1 av Carlo Ancelotti og hans menn.

- Det er det mest middelmådige laget jeg har sett på lang tid. Prestasjonen var patetisk, mener O'Hara.

- Hva holder de på med?



José Mourinhos intervju med Sky Sports umiddelbart etter kampen har fått stor oppmerksomhet i britisk media de siste dagene, etter at portugiseren uttalte at laget hans var late i presset.

O'Hara mener det er positivt at Spurs-manageren ikke gikk etter enkeltspillere.

- Når det gjelder Mourinho-intervjuet, så fordelte han skylden. Han tar ingen individuelt. Jeg mener du ikke skal kritisere noen individuelt, men han saget dem som lag, sier O'Hara.

33-åringen, med 56 kamper for Tottenham, er likevel klar på at resultatene til syvende og sist er Mourinhos ansvar.

- Når alt kommer til alt, så handler det om han. Det er han som står for taktikken og setter opp laget. Da jeg så kampen, tenkte jeg «hva er det Spurs holder på med?». Hva er de som lag? Presser de? Faller de ned? Er de kompakte? Gjør de som de vil? Det var ingen identitet i noe av det de gjorde, sier O'Hara.

- Det var en av de verste prestasjonene jeg har sett på lang tid. De så så middelmådige ut at det er helt utrolig. Fortsetter de slik, er de heldige om de havner på øvre halvdel av tabellen, fortsetter den tidligere Spurs-spilleren.

LANGER UT: Jamie O'Hara er ikke nådig med sin tidligere klubb. Foto: Carl De Souza (AFP)

Bale på vei inn?

Det er imidlertid lys i enden av tunnelen. Ifølge flere britiske og utenlandske medier er nemlig Tottenham nå i forhandlinger med Real Madrid og Gareth Bale om en mulig overgang.

Bales agent uttaler til BBC at waliseren fremdeles elsker Spurs, at det er der han vil spille og at partene nå snakker sammen.

GJENSYN: Gareth Bale skal være aktuell for en retur til Tottenham.

Allerede torsdag får Tottenham muligheten til å slå tilbake når Lokomotiv Plovdiv er motstander i Europa Leauge-kvalifiseringen.

Søndag er Southampton motstander i Premier League.