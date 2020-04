Tidligere Tottenham-spiller mener Spurs bør selge Kane

- Hvis du skal selge Harry Kane, så gjør du det når han er på topp, og han er på topp nå, når det gjelder markedsverdi, sier Jamie O'Hara.

I et Instagram-intervju med tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp nylig, kom Harry Kane med uttalelser som neppe falt i god jord hosSpurs-fansen.

- Jeg elsker Spurs, og jeg vil alltid elske Spurs. Men jeg har alltid sagt at dersom jeg ikke føler at vi har framgang som lag eller beveger oss i riktig retning, så er jeg ikke en som blir der bare for å bli der, sa Kane blant annet.

- Bør selges når verdien er høyest

Nå mener tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara at det er dags for London-klubben å cashe inn på stjernespissen.

- Er Harry Kane sin ambisjon å vinne ligacupen? Fordi det er der Tottenham er nå. De er ikke nærheten av Premier League-trofeet, og jeg tror ikke de kan gjenta bragden i Champions League igjen heller. Kommer de i det hele tatt til å være der neste sesong? sier O'Hara til Talksport.

MENER SPURS BØR SELGE: Jamie O'Hara mener Spurs bør se på muligheten til å selge Harry Kane når markedsprisen er på sitt høyeste. Foto: Carl De Souza (AFP)

- Tottenham trenger gjenoppgygging. De må ha fire eller fem nye spillere som kan endre det laget og få dem opp på nivået de bør være på. Hvis du skal selge Harry Kane, så gjør du det når han er på topp, og han er på topp nå når det gjelder markedsverdi, sier O'Hara videre.

Ferdinand: - Vet at United vil prøve seg

Skulle Harry Kane bli tilgjengelig på overgangsmarkedet i sommer, er det ingen hemmelighet at flere storklubber vil henge seg på i jakten.

Tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand er klar på at United nå må gjøre et framstøt.

- Jeg tror den uttalelsen betyr at Harry forsvinner. Han vil vinne trofeer, og det kommer til å få alarmen til å gå hos flere klubber. Jeg vet at Manchester United vil prøve seg, for han er en type som passer perfekt hos dem. Men jeg er også sikker på at klubber som Juventus og Real Madrid kan melde seg på. Han kommer til å selges for en massiv pengesum, minst 130 millioner pund i dagens marked, sier Ferdinand i et Instagram-intervju.

Kane har scoret elleve mål på 20 Premier League-kamper denne sesongen.