Tidligere Tromsø-spiss Zdenek Ondrasek senket England

England gikk på sitt første kvaliktap siden 2009 da landslagsdebutant Zdenek Ondrasek og Tsjekkia ble for sterke i Praha.

TSJEKKIA - ENGLAND 2-1:

Harry Kane ga England ledelsen på straffe tidlig i kampen, før Jakub Brabec utlignet den engelske ledelsen.

Fem minutter før slutt avgjorde den tidligere Tromsø-spissen Zdenek Ondrasek kampen da han satte inn 2-1 i sin første landskamp for Tsjekkia.

Kane: - En liten vekker



Englands målscorer Harry Kane var naturlig nok misfornøyd med sluttresultatet.

- Vi kan bare skylde oss selv. Vi fikk en perfekt start på en bortekamp. Vi var upresise med ballen, og flyttet den ikke rundt så hurtig som vi pleier. Andreomgangen var bedre. Vi hadde et par sjanser til å avgjøre kampen. Det klarte vi ikke, og dessverre slapp vi inn et i stedet, oppsummerte Harry Kane overfor ITV.

- Alle bortekamper i Europa er vanskelige. De hadde publikum bak seg, og noen ganger er ikke banen enkel å spille på, men det er ingen unnskyldning. Det er en liten vekker, men vi er fortsatt i en god posisjon, sa Kane videre.

Det ble en helt annen kamp enn da England feide tsjekkerne av banen med 5-0 på Wembley i mars, og revansjelystne verter viste ingen respekt for de engelske stjernene.

Tidligere England-spiller Chris Waddle er oppgitt over at det engelske mannskapet igjen slapp inn mål på en dødball.

- Jeg forstår ikke hvordan England slipper inn mål på dødballer. Se på størrelsen på det engelske laget. De bør ikke han noen problemer med at en ball blir slått inn i boksen. De bør glede seg over at de ballene kommer, men de kommer ikke først på verken første- eller andreballen, sa Waddle, som kommenterte kampen for BBC.

HØYEST: Vladimir Darida flyr høyt over Englands Harry Maguire. Foto: Joe Klamar (AFP)

I den første omgangen avfyrte tsjekkerne ti skudd mot det engelske målet. Så mange skudd er det kun Spania som har hatt i én omgang mot England på lagets 78 siste kamper, melder Opta.

- Det ser ut som det er Tsjekkia som er gruppelederen av disse lagene. England får ikke tak i ballen, og Tsjekkia dominerer ballinnehavet. England må presse mye høyere. Når du har fire offensive spillere på banen, må du presse høyt og vinne ballen tilbake, kommenterte en lite imponert Waddle.

Slo tilbake etter engelsk drømmestart

England fikk en drømmestart på kampen da Raheem Sterling skaffet straffespark etter å ha blitt lagt i bakken inne i tsjekkernes sekstenmeter etter fire minutter.

Harry Kane, som bommet på straffe mot Kosovo i forrige kvalifiseringskamp, var sikker denne gangen og sendte keeper til venstre og ballen til høyre for seg selv til 1-0.

Tsjekkerne brukte imidlertid ikke langt tid på å slå tilbake.

Før ti minutter var passert Jakub Brabec inn utligningen etter en corner fra venstre. Ballen ble flikket videre av Ondrej Celustka, og Brabec styrte inn utligningen med låret.

Fem minutter før slutt var det duket for Ondrasek-show i Praha. Lukas Masopust la ballen 45 grader ut til FC Dallas-spissen, som bredsidet inn vinnermålet.

England gikk dermed på sitt første kvaliktap siden 0-1-tapet for Ukraina i 2009.

Tsjekkia er nå á poeng med England på toppen av Gruppe A. Engelskmennene har imidlertid én kamp mindre spilt.

Sliteseier for Frankrike

Frankrike måtte slite lenge i fredagens bortekamp mot Island, men etter 66 minutter løsnet det for gjestene. De fikk tildelt straffespark. Det satte Olivier Giroud i nettet.

Med seieren har laget god kontroll i gruppe H. Frankrike leder med 18 poeng, likt med Tyrkia. Island er nummer tre med 12 poeng når tre runder gjenstår.

Vant gjorde også Portugal. De slo Luxembourg 3-0 etter scoringer av Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo og Gonçalo Guedes.

Portugiserne er nummer to i gruppen, fem poeng bak ledende Ukraina, men med én kamp til gode. Serbia på tredjeplass er igjen tre poeng bak Portugal.

EM-kvalifisering menn fredag:

Gruppe A:

Montenegro – Bulgaria 0-0 (i Podgorica), Tsjekkia – England 2-1 (i Praha).

Gruppe B:

Portugal – Luxembourg 3-0(i Lisboa), Ukraina – Litauen 2-0(i Kharkiv).

Gruppe H:

Andorra – Moldova 1-0 (i Andorra la Vella), Island – Frankrike 0-1 (i Reykjavik), Tyrkia – Albania 1-0 (i Istanbul).