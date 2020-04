Tidligere United-profil håper Premier League-sesongen annulleres, og Liverpool ikke tildeles tittelen: - Synd for dem, bra for oss!

Situasjonen rundt koronaviruset har åpnet for at Premier League kan annulleres. Tidligere United-profil Rafael håper Liverpool ikke tildeles tittelen.

Liverpool ser ut til å sikre seg sin første Premier League-tittel på 30 år, men grunnet den pågående korona-pandemien har den engelske toppdivisjonen, så vel som alle andre av Europas toppdivisjoner, blitt midlertidig stoppet.

The Telegraph har tidligere omtalt sannsynligheten for at ligaen kan bli annullert, hvilket betyr at Liverpool ikke krones til engelske seriemestre for første gang siden 1989/1990-sesongen.

Dersom dette skulle bli tilfelle vil det i hvert fall møte stor jubel hos tidligere Manchester United-forsvarer Rafael.

Seriegull på seriegull

I en «Q & A» med Uniteds supportere, på nettsiden til de rødkledde fra Manchester, gjorde nemlig brasilianeren det klinkende klart at han ikke ville hatt noe i mot om Premier League-sesongen avskiltes:

- Jeg kommer alltid til å si at det største øyeblikket i min karriere var da man gikk forbi Liverpool i antall serietitler. Alle snakker sier «la oss stoppe ligaen», sant? Da kommer de ikke til 20 serietitler, sier Rafael til klubbens hjemmeside.

I skrivende stund så har Liverpool 18 seriegull i England, hvilket stod som rekord inntil sir Alex Ferguson tok over Manchester United. I sin tid som sjef på Old Trafford radet skotten opp serietittel på serietittel.

Da United ble kronet Premier League-mestre i skottens siste sesong (2012/2013) var det seriegull nummer 20 for Manchester United. Den sesongen spilte Rafael tilnærmet fast på Uniteds høyreback.

- Det er synd for dem, men bra for oss, sier Rafael om hvordan reaksjonene ville blitt dersom Liverpool ikke får det forgjettede seriegullet de har jaget de siste tre tiårene.

MED LEGENDENE: Rafael spilte sammen med blant andre Patrice Evra og Paul Scholes. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Å vinne seriegull nummer 19, i 2010/2011-sesongen, var mitt beste øyeblikk i United.

Rafael ble for alvor en av Uniteds viktigste spillere på starten av 2010-tallet, og var sammen med tvillingbror Fabio ofte å se i Uniteds startoppstillinger. Sesongen 2012/2013 gjorde han seg også gjeldende mot nettopp Liverpool.

I bortekampen på Anfield den sesongen vant Manchester United 2-1 etter scoringer av nettopp Rafael, samt den nederlandske stjernespissen Robin van Persie, som scoret på straffe.

Hyller Solskjær

Rafael var også på plass i United mens nåværende hovedtrener Ole Gunnar Solskjær trente reservelaget. Selv om han ikke spilte mye for reservene, så har han kun gode ting å si om nordmannen:

- Jeg liker virkelig Ole. Han hjalp broren min veldig mye. Dersom du husker det, så hentet han broren min til Cardiff da Fabio spilte for United, sier Rafael om nordmannen.

- Han hjalp meg mye. Men han hjalp broren min mer enn meg, fordi han spilte mer på reservelaget. Han og Warren Joyce (Solskjærs assistent, jour.amn) var begge veldig hjelpfulle med ham, så jeg liker den jobben han gjør og hvordan han behandler spillerne.

Rafael ble en stor profil for Manchester United, men forlot klubben før Louis van Gaals andre sesong på Old Trafford i 2015. Da hadde han vært i United siden 2008/2009-ssongen.

Rafael og Fabio ble nemlig hentet til Old Trafford etter å ha imponert stort i akademiet til den brasilianske storklubben Fluminense. Begge hadde spesielt vist seg frem for Brasils U17-landslag, som gjorde at United tok en sjanse.

I dag spiller Rafael for den franske storklubben Lyon, med blant andre Houssem Aouar, Memphis Depay og Moussa Dembélé. Der står han med 100 seriekamper totalt for den franske stormakten.

Det har blitt få landskamper for Rafael for Brasil. Han står med to kamper for brasilianerne, en deltok under OL i 2012. Da var han med å tape finalen med det brasilianske U23-landslaget.