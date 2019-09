Tidligere United-spiller Anderson legger opp

Ble sett på som en av verdens mest lovende spillere da han ble hentet til Premier League i 2007.

Den brasilianske midtbanespilleren Anderson har valgt å avslutte karrieren. Det er brassens klubb, tyrkiske Adana Demispor, som bekrefter dette.

Anderson har rukket å bli 31 år gammel.

LES OGSÅ: Manchester Uniteds beste Premier League-signeringer (NA+)



Flere sesonger i United



Midtbanespilleren huskes nok best for tiden i Manchester United. Han ble sett på som et av verdens største talent da Premier League-klubben kjøpte han i 2007.

Daværende United-manager sir Alex Ferguson bladde opp rundt 30 millioner pund - mye penger på den tiden - for å sikre seg den da svært talentfulle spilleren.

LES OGSÅ: Manchester Uniteds verste Premier League-signeringer (NA+)



Utviklingen hans i United ble nok likevel ikke slik mange hadde trodd og håpet. Anderson ble værende i klubben helt fram til 2015, men prestasjonene var ujevne.

Fire ligatitler



Trofémessig hadde likevel 31-åringen gode år på Old Trafford. Han var med å vinne Premier League fire ganger, ligacupen én gang og Champions League én gang.

Før han forlot Manchester United permanent spilte han en sesong på lån i Fiorentina og dro deretter hjem til Brasil og spilte noen sesonger for Internacional.

I de senere år han han vært utlånt til Cortiba i Brasil, før han avsluttet karrieren med spill for den tyrkiske klubben Adana Demispor. Han kom dit i 2018.

Anderson fikk åtte landskamper for Brasil, men står uten scoringer.

For Manchester United fikk han totalt 181 kamper og han scoret ni mål. I 2010/1-sesongen spilte han totalt 30 kamper og nettet fire mål (18 ligakamper) og det ble sesongen der han fant nettet flest ganger under tiden i Manchester.