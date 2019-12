Gary Neville regelrett slakter Paul Pogbas agent Mino Raiola.

Nevilles uttalelser kommer etter søndagens stygge 0-2-tap for Manchester United borte mot Watford.

Pogbas agent Raiola skal nemlig ha uttalt at franskmannen «ønsker å vinne trofeer med Manchester United». Det skal ha fått Neville til å fyre løs i studioet etter kampen.

- Det er bra. Det er strålende nyheter. Jeg ser frem til at han blir i klubben de neste to eller tre årene. Hvis han er det så blir jeg strålende fornøyd. En motivert og i form Paul Pogba er en massivt tilskudd til Manchester United, sier en i utgangspunktet positiv Neville ifølge Daily Mail.

FØLG OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

- Jeg tror ikke på et ord

Deretter fortsatte Neville å snakke om situasjonen rundt Pogba og uttalelser hans agent tidligere har kommet med.

- Men jeg tror ikke på et ord som hans agent sier. Jeg tror ikke på et ord som kommer ut av den mannen sin munn, fyrer Neville videre løs.

Grunnen til den tidligere United-backen sitt utbrudd skal være Raiola sine tidligere kommentarer til The Telegraph. Der uttalte superagenten at «Pogba kunne ha dratt andre steder, men at han virkelig valgte med hjertet og reiste hjem. Paul er en veldig, veldig snill person».

- Paul ønsker å være suksessfull og å vinne titler, og han ønsker å gjøre det med Manchester United. Greit, det var interesse fra Real Madrid, og United lot ham ikke gå. Vi laget ikke bråk av det, og han (Pogba) laget ikke bråk av det fordi jeg jobber etter hva spilleren ønsker, sier Raiola til The Telegraph.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Neville skal ha reagert sterkt på uttalelsene i etterkant av kampen der Pogba gjorde comeback, etter å ha vært ute med skade siden september.

Franskmannen kom inn i det 64.minutt, men kunne ikke hindre et stygt tap mot tabelljumbo Watford på Vicarage Road.

Konkurranse: Vinn Salzburgs hjemmedrakt

- Hvorfor skal han skamme seg?

Raiola selv skal også ha fått med seg tidligere kritikk fra blant andre Neville. Agenten mener Pogba ikke har oppført seg dårlig under sin tid på Old Trafford.

- Han er ikke den typen som jeg hører Gary Neville, og andre tidligere fotballspillere snakker om, som mener han burde skamme seg. Hvorfor skal han skamme seg? Han jobber hardt hver dag og gjør sitt beste. Han klager ikke på at det ikke spilles Champions League. Er han perfekt? Det er ingen. Er han ansvarlig for at laget gjør det dårlig? Han føler det slik. Dersom du er del av et lag, så er du ansvarlig for lagets feilsteg.

Pogba ble i forrige uke slått ut av sykdom etter at han var tilbake fra sitt skadeavbrekk.

TILBAKE: Paul Pogba var søndag tilbake i United-troppen for første gang siden september. Foto: Daniel Leal-olivas (AFP)

Flere kilder innad i Manchester United skal visstnok ha reagert på verdensmesteren sin oppførsel den siste tiden.

En kilde i klubben som tidligere har skrytt til The Athletic om innstillingen til Pogba, har nå endret tone.

- Han viser ingen desperasjon etter å komme tilbake i spill, sier kilden ifølge avisen.

Pogba skal være sterkt ryktet til Real Madrid i lang tid. Den spanske giganten skal ha vørt svært interessert i å signere Pogba i sommer, men prislappen på 150 millioner pund skal ha satt en stopper for en mulig overgang.

Manchester United tar imot Newcastle hjemme på Old Trafford på 2.juledag. Kampen 26.desember har avspark kl 18.30 og kan også følges direkte i vårt livesenter.