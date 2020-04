Tidligere United-spiller med klar beskjed om Pogba og Fernandes

Mens Dimitar Berbatov mener Uniteds nye stjerneduo neppe vil fungere sammen, kommer Mark Bosnich med en klar oppfordring til Ole Gunnar Solskjær.

Paul Pogba har vært ute med skade siden andre juledag og har kun spilt sju Premier League-kamper for Manchester United denne sesongen.

I franskmannens fravær har nyervervelsen Bruno Fernandes blomstret og stått fram som en leder på Uniteds midtbane.

Les også: Hevder storklubb vil ha Pogba og Haaland

Mange har siden ment mye om hvorvidt Fernandes og Pogba kan fungere optimalt sammen når franskmannen er spilleklar igjen. Tidligere United-spiller Dimitar Berbatov er blant de som er usikker på om duoen vil få det beste ut av hverandre.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

Bosnich: - Vil være sensasjonelle sammen

Nå kommer en annen tidligere United-spiller, keeper Mark Bosnich, med en klar oppfordring til Ole Gunnar Solskjær.

- Jeg synes de skal fortsette med ham (Pogba). De betalte mye penger for ham, og det er tvilsomt at de får igjen like mye for ham i sommer. Hvis han gjør det han skal og kan, og presterer opp mot sitt beste, kommer han og Fernandes til å være helt sensasjonelle sammen, sier Bosnich til Sky Sports.

United og Solskjær har måttet tåle en del kritikk etter at Romelu Lukaku ble solgt til Inter i sommer, uten at en fullverdig erstatter ble hentet inn.

Les også: Lekket epost avslører oppsiktsvekkende PL-krav

Bosnich mener United må unngå en lignende situasjon når Pogba en dag forlater klubben.

- Du må også huske at dersom de gir slipp på en spiller av det kaliberet, er de nødt til å erstatte ham, og det må de ha i bakhodet, sier australieren.

TROR PÅ DUOEN: Mark Bosnich mener Bruno Fernandes og Paul Pogba kommer til å fungere glimrende sammen. Foto: John Pryke (Afp / NTB scanpix)

Overgang i sommer?

Pogba har de siste overgangsvinduene blitt koblet til blant andre Real Madrid og Juventus, og franskmannens agent, Mino Raiola, har gjort lite for å stanse spekulasjonene.

Agenten har i stedet kastet en hel del bensin på ryktebålet ved en rekke anledninger. Blant annet gikk han til frontalangrep på Ole Gunnar Solskjær i februar.

Koronaviruspandemien og de økonomiske konsekvensene den fører med seg, vil nok imidlertid minse sjansene for store overganger i sommer.

For øyeblikket mener bookmakerne det er størst sjanse for at Pogba spiller for Manchester United etter sommeren. For en overgang til Real Madrid tilbyr bookmakerne 2,75 ganger pengene.